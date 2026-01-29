南韓宅宅秀超萌「公仔自拍」Pose 掀全球模仿熱潮

南韓網友讓《排球少年！！》小公仔用手機「自拍」，可愛畫面掀起模仿熱潮。（圖擷取自@gyong_zzz 社群平台「X」）

無論是熱愛ACG（動畫、漫畫、遊戲）文化的宅宅，還是支持偶像藝人的追星族，都會買各式周邊商品回家珍藏。近期南韓一名網友分享，他將自己的小公仔擺放成特定姿勢後，成功讓它們用手機「自拍」，可愛畫面曝光，意外吸引超過2100多萬人朝聖爆紅，並掀起模仿拍攝熱潮。

社群平台「X」（前Twitter）名為「굥」的南韓網友，25日晚間分享一張照片，只見日本人氣動畫《排球少年！！》2名主人翁「日向翔陽」與「影山飛雄」的造型小公仔，被原PO一起放在桌上手機的前置鏡頭附近，同時開啟手機相機自拍功能，再拿出另一支手機拍攝2個小公仔，最終成功拍出小公仔像是在「一起自拍」的卡哇伊照片。

這張照片發布後，立即轟動全球動漫宅宅與追星族圈，紛紛拿出各自心愛的公仔、玩偶、吊飾等周邊模仿拍攝，更有不少繪師火速二創類似畫面的趣味圖片。其他網友也笑說，「好有才！」、「天才嗎好可愛」、「我也要來跟風試拍看看」、「也太可愛了吧！學到了」、「這角度感覺影山要罵人了」、「原來有這麼可愛的神拍法啊！」。

