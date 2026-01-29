按讚達標就當「紮男」！ 2台男曬手術單證明轟動百萬人

社群平台Threads掀起挑戰當「紮男」的熱潮。示意圖。（資料照）

新興社群平台Threads，近期掀起一股挑戰當「紮男」的熱潮，不少台灣男網友在貼文聲稱「讚數達到規定數字」後，會立即去醫院預約節育手術，吸引大批看熱鬧的網友響應，湧入各篇挑戰貼文幫按讚。目前陸續有發挑戰的男性，曬出已做完結紮手術的證明單，網友大讚是「真男人」！

據了解，這起挑戰源自一名男網友在26日的發布貼文，該文簡短寫下「超過1萬個讚就結紮」，結果貼文發布僅一天，就吸引超過5萬人按讚，原PO對此表示已預約泌尿科安排結紮手術，妻子也留言表示，會陪他到泌尿科報到。昨（28日）原PO曬出手術收費單據，證明他信守承諾，並透露手術唯一讓他有痛感的時候，是在打麻藥的瞬間。

原PO還在文中補充，目前結紮手術僅有自費，沒有健保給付，整個手術過程不到半小時，並在文末笑說歡迎已婚者標註自家老公，看看他說到做到的過程，甚至邀請其他男性一起來當「真男人」。貼文曝光後，立即在Threads引發轟動，不少人也開始爭相發起挑戰，令原PO幽默自嘲自己恐怕要改名「輸精管殺手」或「結紮大使」。

跟著原PO對賭當「紮男」挑戰的留言中，有一名離婚男子只給自己設定「超過1千讚就結紮」的目標，未料火速達標，而他也願賭服輸，並在今（29日）曬出術後證明，更透露他之前結婚10年都沒有生下孩子，離婚後也沒生育計畫。這名男子還補充，結紮手術需被刮毛、打麻醉，2顆蛋蛋都得經過醫生處理，費用則要1萬元加掛號費。

其他網友則表示，「了不起負責」、「留友看結紮超人」、「恭喜加入紮男一族」、「真男人，佩服佩服」、「說到做到真的太帥了」、「太小看脆的威力了，比FB還強」、「希望脆上只剩一張嘴的男人都向他好好學習」、「很多人都只會耍嘴皮子，真正會做的真的很少」、「看到不是來騙讚又是愛老婆的舉動，除了致敬還是致敬」。

