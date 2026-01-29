為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    破殼驚見「長尾異形蛋」！甜點店喊首次遇到 專業網解答了

    2026/01/29 17:15 即時新聞／綜合報導
    打入兩顆雞蛋的鐵碗中，一顆蛋不見蛋黃，狀似白色軟囊的「巨大的蟬蛹」，還有一條看起來像是尾巴的條狀物連結。（甜點閣樓授權）

    打入兩顆雞蛋的鐵碗中，一顆蛋不見蛋黃，狀似白色軟囊的「巨大的蟬蛹」，還有一條看起來像是尾巴的條狀物連結。（甜點閣樓授權）

    販賣堅果甜點的甜點店「甜點閣樓」，近日製作料理打蛋時，意外打出一顆有如異形般的「怪蛋」。粉專將照片、影片PO上Threads引發討論。也有專業網友解答，表示其實這是所謂「空包蛋」現象。

    「甜點閣樓」今日在Threads上發文，PO出影片。只見打入兩顆雞蛋的鐵碗中，一顆蛋不見蛋黃，外型有如白色的軟囊的「巨大的蟬蛹」，還有一條看起來像是尾巴的條狀物連結，讓人聯想到「異形」或是「外星生物」。粉專直呼，「我跟雞蛋認識幾十年了，第一次遇到這種的」，也詢問網友：「各位大神有概念嗎？」

    影片PO出後引發熱議，網友紛紛表示：「蛋中蛋」、「以為是罐頭荔枝」、「準備要變成小雞的蛋？」、「好噁」；有網友表示，「雖然不是專家，但以前做團膳一天要打10箱以上的蛋，平均300顆會有一到三顆這樣，所以是正常的」。

    一名專業網友解答，表示這種現象就是所謂的「空包蛋」，指蛋沒有接到卵黃，是從內而外一層一層包起來的，可能是接到掉落的微小黏膜組織，裡面還是蛋白，外面半透明的是「軟殼膜」，也就是吃茶葉蛋時很難剝的那個東西，尾部蜷曲的部分，則是被輸卵管擠壓造成的。

    在 Threads 查看

    專業網友解答。（取自Threads）

    專業網友解答。（取自Threads）

