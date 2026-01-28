12小時達「千人斬」 英國AV女優新企劃突延期：怕無法走路

英國AV女優邦妮在去年挑戰「12小時完成千人斬」，自稱成功與1057名男性創下新紀錄後爆紅。（圖擷取自@onlybonnieblue IG，本報合成）

英國AV女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾在去年挑戰「12小時完成千人斬」，自稱成功與1057名男性創下新紀錄後爆紅。一戰成名的邦妮，原定要在今年1月17日進行全新的大尺度挑戰，試圖打破自身紀錄，卻在日前宣布新挑戰延期，雖未說明原因，但先前她曾開玩笑說擔心新挑戰結束時「無法走路回家」。

綜合外媒報導，在IG高達18萬人追蹤的邦妮，時常在社群媒體與付費平台，發布各種清涼養眼且大尺度的露骨火辣照。報導指出，邦妮為了打破美國AV女優史帕克絲（Lisa Sparks）在2004年的性愛紀錄，在去年1月邀請1057名男性一起發生性關係，並自稱她們在12小時內成功打破紀錄，消息引發各界熱烈討論。

請繼續往下閱讀...

今年邦妮準備打破自己的紀錄，在1月7日宣布準備進行「第二回千人斬」，時間訂於同月17日，吸引大批粉絲與網友關注。然而隨著預告時間靠近，邦妮突然臨時宣布把新挑戰的日期延期，並解釋自己絕非故意取消挑戰，她只是需要更充分的準備時間來實現目標，請大家務必相信這個新挑戰「絕對值得等待」。

儘管邦妮並未詳細說明延期原因，但她曾在IG開玩笑說，「你能想像我的身體會承受多大的損傷嗎？我甚至擔心當天結束後還能不能走路回家。」此外，網友除了討論邦妮是否會打破紀錄，還擔憂她又會引發額外風波，像是去年她試圖在峇里島拍攝大尺度多人運動，卻被警方突襲攔下與遣返回英國，並列入禁止印尼入境黑名單之中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法