義大利「爆米花人」揭密！研究證實12.8萬年前尼安德塔人與岩壁合體

義大利「阿爾塔穆拉人」遺骸嵌於溶洞岩壁，頭骨表面布滿被稱為「洞穴爆米花（Cave popcorn）」的鈣化結節。研究證實此標本為12.8萬年前受困死去的尼安德塔人，其保存完好的鼻腔構造已成為修正人類演化認知的關鍵證據。（翻攝自Riga et al., PLOS ONE）

12.8萬年前的一次致命墜落，讓一名古人類被永久封印在岩壁中，成為地質與考古的共生奇觀。這具遺骸嵌在義大利溶洞深處，全身長滿酷似「爆米花」的鈣化結節，是目前全球考古史上極為罕見、且已知最完整的尼安德塔人原位（in situ）化石標本。

根據科學網站《IFLScience》報導，由義大利多個學術機構組成的研究團隊，自1993年發現這具「阿爾塔穆拉人（Altamura Man）」以來，已進行超過30年的追蹤研究。由於屍體永久嵌於石灰岩壁且強行取出將造成不可逆損壞，相關觀測高度依賴非侵入式成像技術。

鈣化結節揭開遠古身世 DNA鑑定確認身分反轉

研究團隊指出，屍骸表面的「洞穴爆米花（Cave popcorn）」是潮濕溶洞環境中，飽和碳酸鈣溶液結晶沉澱後的產物。科學家在2015年透過採集肩胛骨碎片進行DNA鑑定，確認其並非早期部分假設所指的「智人」，而是生活在12.8萬至18.7萬年前的尼安德塔人。

團隊推斷，這名男子當時疑似失足墜入約10公尺深的沉降漏洞（Sinkhole），隨後在狹窄隧道盡頭受困。研究團隊假設他在無法脫困的情況下於飢渴中不幸死亡，其骨骼隨地質變動與礦物質沉積，永久成為洞穴牆壁的一部分，形成現今驚悚的視覺反差。

鼻腔構造解決演化爭議 推翻寒冷適應假說

在發表於權威期刊《PLOS ONE》（公共科學圖書館：綜合）的研究中，科學家利用先進的非侵入式技術完整重建了該遺骸受損嚴重的鼻腔構造。結果顯示其內部特徵與現代人類意外相似，修正了教科書長期認為尼安德塔人具備獨特防寒鼻腔的假設。

這項發現讓科學家得以重新定義尼安德塔人的形態與寒冷適應模型。雖然此案例是一場跨越10萬年的悲劇，但其在岩壁中封存的數據，已成為補足南義地區更新世族群空白、探索人類進化史最珍貴的鑰匙。

阿爾塔穆拉人頭骨表面的顆粒結節，是由方解石沉積形成的「洞穴爆米花」鈣化構造。（翻攝自Riga et al., PLOS ONE）

