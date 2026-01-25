下雪堅持外出玩！ 雪納瑞回家變「爆米花狗狗」笑翻飼主全家

住在日本北海道的迷你雪納瑞「小酷」，日前因為跑去自家庭院玩雪，結果全身沾滿一球又一球的白色雪球。（圖擷取自@kuu_chan_0109 社群平台「X」，本報合成）

受到入冬以來最強寒流影響，日本多地出現驚人降雪量，北海道更是出現零下低溫。儘管如此被寒冬籠罩，仍有不少住在北海道的飼主定時帶毛孩外出，就有一名飼主分享，他讓愛犬衝進自家庭院的雪地瘋玩，結果愛犬回到室內時，身上沾滿許多雪球的糗照，趣味畫面曝光後，在網上吸引超過750萬人朝聖爆紅。

社群平台「X」（前Twitter）名為「くぅ」的日本女網友，家中有一隻現年8歲、名為「小酷」（くぅちゃん）的雌性迷你雪納瑞，小酷非常熱愛去戶外玩耍，哪怕北海道一到冬天就會降下堆積數公尺高的大雪，也相當樂意跳進雪堆中玩雪，雖然事後得飼主耗費不少精力清潔，但飼主仍願在每年冬天打開大門，讓小酷去庭院盡情玩雪。

本月11日，飼主發文指出今年北海道的降雪量，以當地人來看不如往年多，並照慣例讓小酷自己去庭院玩雪，等到小酷自己回到屋內後，發現牠全身黏著大量的白色雪球，僅狗頭沒有被沾染到，被抬起來檢查肚肚上時，眼神似乎相當厭世且無奈。飼主笑說，當時戶外積雪僅20公分，沒想玩瘋的小酷會再度變身冬季限定的雪球狗狗。

照片曝光後，也讓網友們紛紛笑說，「真．雪納瑞」、「密集恐懼症」、「是爆米花狗狗」、「好像保麗龍球狗」、「這是長蘑菇了嗎？」、「整隻狗像穿上了冰淇淋一樣」、「還以為是泡泡呢！太可愛了！」「我家狗狗下雪天也會變這樣！」、「看起來好像是裹了一層片栗粉」、「雪竟然能創造出這樣的景象，真是太神奇了！」。

另據飼主補充，這些纏繞在狗毛上的雪球，其實可以透過熱水徹底清除，因此每年冬天遇到這種狀況，全家人會等到小酷玩得盡情、跑回室內後，就馬上帶牠去洗熱水澡。

