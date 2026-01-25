「泰」想吃！貪吃狗「頭卡輪圈」狂哀嚎 超可憐畫面曝光

泰國北柳府一隻貪吃狗為了肉丸，意外被困在輪胎輪圈動彈不得。（本報合成，擷取自ประชาไทนิวส์ออนไลน์/臉書）

泰國北柳府帕農沙拉堪縣（Phanom Sarakham）近日上演一場貪吃不小心卻惹禍上身的插曲，一隻狗狗為了撿拾掉進汽車金輪圈內的肉丸，竟把頭整個探進去卻卡死無法脫身，只能痛苦哀號，飼主見狀趕緊通報當地救援隊協助脫困。

綜合泰媒報導，事發於22日，36歲飼主阿拉查雅（Aratchaya）經營一間肉丸店，當時姪女拿肉丸餵食院子內的狗群，其中一顆肉丸在混亂中彈進地上的輪圈中央凹槽內，一隻狗狗見狀不死心，為了搶食直接把頭伸進輪圈，沒想到一鑽進去就卡住，怎麼掙扎都出不來，只能不斷哀嚎求救。

全家人聽到異常狗叫聲後，都趕到院子查看，才發現愛犬頭部被輪圈牢牢套住，嘗試拉出、轉動都無法成功，反而怕牠受傷，只好緊急聯絡當地救援隊協助。

救援人員到場後，攜帶液壓切割設備，小心翼翼地拆卸部分鋁圈，避免傷到狗狗頭部與頸部。經過一番處理後，終於順利讓狗狗脫困，所幸僅虛驚一場，犬隻並未受傷，現場眾人也鬆了一口氣。

