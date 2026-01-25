不是笨牛！ 奧地利乳牛變身「抓癢高手」：自創這1招用法讓研究員看傻

奧地利神牛「薇若妮卡」被拍下叼著木棍休息。最新科學研究首度證實牛隻具備靈活操作工具抓癢的複雜認知能力，徹底打破學界長期以來對牲畜智力的低估。（翻攝自Antonio J. Osuna Mascaró）

長期被視為反應遲鈍的乳牛，可能擁有人類尚未察覺的高超智力。最新科學研究發現，奧地利一頭名為「薇若妮卡」（Veronika）的乳牛，竟能靈活操作棍棒與刷子為自己抓癢。這項發現不僅挑戰了生物學界對牲畜認知的傳統界限，更是科學史上首次記錄到牛隻具備複雜的「多用途工具使用」能力。

根據知名科學網站《Cell Press》報導，這項由維也納獸醫大學進行的研究，針對一頭長期被當作寵物飼養的瑞士棕牛進行系統化測試。這頭牛在過去10年內，多次被飼主目擊會主動叼起棍棒抓癢，引發認知生物學家的高度關注。

請繼續往下閱讀...

自創工具邏輯 神牛靈活切換「刷毛與握柄」

研究團隊在發表於最新一期《Current Biology》期刊的論文中指出，這頭牛展現了極其罕見的「靈活多用途工具使用」能力。在受控測試中，研究人員提供一把長柄刷，發現該牛會根據抓癢部位的需求精準切換：當要抓背部等堅硬區域時，牠會選擇帶刷毛的一端；而當要觸碰下半身敏感區域時，牠則會切換到光滑的握柄端，且動作明顯變得輕緩受控。

研究人員指出，這種能針對同一工具的不同部位進行功能性區分的行為，在人類以外的物種中，過去主要見於黑猩猩。薇若妮卡甚至會根據抓癢力道調整口中握持的角度，補償了缺乏雙手操作的生理限制，展現出高度的預期性與協調性。

打破40年刻板印象 長壽與環境成啟智關鍵

這項發現正式反擊了1982年著名漫畫「牛的工具（Cow Tools）」所設定的諷刺前提。科學家分析，薇若妮卡之所以能展現這種高階認知，與其長達數10年的壽命、與人類的高頻率互動，以及充滿感官刺激的開放式生存環境密切相關。

專家強調，這是一項個體案例研究，雖不代表所有牛隻皆具備同等能力，但足以證明該物種的智力上限長期被嚴重低估。這項發現提醒人類：在看似平凡的牲畜背後，可能隱藏著尚未被觀測到的複雜心智結構，為未來的動物福利與認知科學提供了全新研究視角。

奧地利乳牛「薇若妮卡」示範針對不同身體區域採取多樣化抓癢技術。研究證實牛隻具備調整工具操作的認知能力，能依據目標部位靈活變換力度與角度。（翻攝自Antonio J. Osuna Mascaró）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法