「這味」雞翅定為官方口味 美喬治亞州議員提案

美國喬治亞州議員貝爾（Eric Bell）提出一項法案，研擬將檸檬胡椒定為喬治亞州官方雞翅口味，提案指出，檸檬胡椒味對喬治亞州具有重要的文化意義，並強調它在亞特蘭大飲食的淵源。

綜合媒體報導，創立於1982年的餐廳JR Crickets以檸檬胡椒雞翅聞名，被認為是將雞翅推向亞特蘭大美食界的功臣。據悉，亞特蘭大人過往是在水牛城辣雞翅上灑上檸檬胡椒粉來中和辣味，之後才逐漸演變成檸檬胡椒雞翅，融合了水牛城辣雞翅和柑橘調味料的混合口味。

美國饒舌歌手Waka Flocka Flame曾將亞特蘭大的檸檬胡椒雞翅與紐約的蘋果相提並論，預言「早晚會流行」。NBA退役球星威廉斯（Lou Williams）甚至在2020年不惜違反防疫規定，只為吃到檸檬胡椒雞翅而聲名大噪，還註冊「Lemon Pepper Lou」商標。亞特蘭大市長狄更斯（Andre Dickens）也曾在受訪時說，自己是檸檬胡椒雞翅愛好者。

貝爾指出，這項法案的用意是肯定檸檬胡椒雞翅在喬治亞州的普及程度，它已成為亞特蘭大，到整個喬治亞州南方料理的重要代表。看起來是一項輕鬆幽默的法案，但背後具有實質意義，檸檬胡椒雞翅深受喜愛，能跨越種族、文化、階級與社群，凝聚人們的向心力。

如果法案通過，檸檬胡椒雞翅將成為喬治亞州的官方雞翅口味。過往也有雞翅相關的法規，2024年俄亥俄州法院裁定，無骨雞翅中可以含有骨頭，因為先前有顧客在吃帕瑪森雞翅時誤傷食道。

