換我去爬101亞洲媽媽會說什麼？ 網推「這句」引共鳴

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德挑戰攀登台北101，網友模擬如果今天跟亞洲媽媽說「要爬101」，會得到什麼回覆，其中「數到3，給我下來」引7萬多人共鳴。（資料照）

自由攀岩傳奇猛將艾力克斯霍諾德原定今（24日）挑戰攀登台北101，不料天公不作美，負責直播的Netflix已宣布改至明天同一時間舉行。有網友就在社群平台發問「明天換我去爬101，亞洲媽媽會說什麼？」，其中「數到3，給我下來」引7萬多人共鳴，看到這句話彷彿聽到媽媽的聲音在背後，令人背脊一涼。

亞洲家長的教育經常讓小孩長大回顧仍心有戚戚焉，殺傷力最大的莫過於「數到3」，不少人都經歷過其實壓根沒有數到3，或是數字永遠在2點多徘迴，硬是無法到達3，彷彿3是個很危險的數字，當家長真的數到3時，後果不堪設想。

其他網友的「亞洲式回覆」也都令人莞爾一笑，「敢爬那麼高也沒見你爬到頂大」、「同學叫你去就去？」、「功課寫完再去」、「你要是把這精神拿來讀書不知道可以考多好」、「晚上6點前回來」、「讀書不讀書，做一堆有的沒有的」、「跟誰去？不要太晚回家！整天只知道爬101」。

