為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    不是後宮制！白鯨長壽竟靠「這1招」：護基因密碼曝光

    2026/01/24 10:41 編譯陳成良／綜合報導
    阿拉斯加的一群白鯨。最新基因研究顯示，白鯨透過頻繁更換伴侶的「風險對沖」策略，成功在孤立族群中維持高度的遺傳健康。（取自NOAA Fisheries/Lisa Barry）

    阿拉斯加的一群白鯨。最新基因研究顯示，白鯨透過頻繁更換伴侶的「風險對沖」策略，成功在孤立族群中維持高度的遺傳健康。（取自NOAA Fisheries/Lisa Barry）

    白鯨（Beluga Whales）能在嚴酷且孤立的極地環境中維持繁衍，靠的是高明的「換伴侶」風險對沖策略。最新研究發現，阿拉斯加布里斯托灣（Bristol Bay）的一群孤立白鯨，正推翻強權壟斷的「後宮制（一夫多妻）」，改以頻繁更換伴侶的方式，成功在封閉環境下建立起強大的遺傳神盾。

    根據知名科學網站《Nature》報導，這項發現揭示了白鯨如何在僅有2000頭的孤立族群中，維持高水平的基因多樣性。這與過去認為「強勢雄性必然壟斷交配權」的演化假設截然不同，顯示白鯨具備更為平等的繁殖機制。

    這項發表於《Frontiers in Marine Science》期刊的研究對623頭白鯨進行長達13年的DNA追蹤。專家歐科里庫洛（Greg O’Corry-Crowe）指出，當地白鯨雄雌體型差異較小，且少見激烈鬥爭傷痕。最強勢的雄性後代也不超過4頭，確保了族群基因池不被單一強勢個體壟斷。

    風險對沖策略 雌鯨透過「配偶切換」守護後代

    研究指出，該地區白鯨遺傳多樣性極高，關鍵在於雌鯨的「配偶切換（Mate switching）」策略。基因鑑定證實，同一頭雌鯨產下的幼崽中，極少見到同父同母的親兄弟姊妹。透過與不同雄性交配，雌鯨能有效限制與低品質基因長期綁定的風險，防範近親繁殖導致的遺傳病。

    長達90歲以上的壽命是維持這種動態平衡的關鍵。雄性白鯨不需要在單一季節爭得頭破血流，而是採取「長線競爭」，在數十年的繁衍生涯中每年穩定爭取少數幾次機會。此外，白鯨甚至會與獨角鯨（Narwhals）跨物種交配，顯示其在適應環境上具備極高的生物彈性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播