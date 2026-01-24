不是後宮制！白鯨長壽竟靠「這1招」：護基因密碼曝光

阿拉斯加的一群白鯨。最新基因研究顯示，白鯨透過頻繁更換伴侶的「風險對沖」策略，成功在孤立族群中維持高度的遺傳健康。（取自NOAA Fisheries/Lisa Barry）

白鯨（Beluga Whales）能在嚴酷且孤立的極地環境中維持繁衍，靠的是高明的「換伴侶」風險對沖策略。最新研究發現，阿拉斯加布里斯托灣（Bristol Bay）的一群孤立白鯨，正推翻強權壟斷的「後宮制（一夫多妻）」，改以頻繁更換伴侶的方式，成功在封閉環境下建立起強大的遺傳神盾。

根據知名科學網站《Nature》報導，這項發現揭示了白鯨如何在僅有2000頭的孤立族群中，維持高水平的基因多樣性。這與過去認為「強勢雄性必然壟斷交配權」的演化假設截然不同，顯示白鯨具備更為平等的繁殖機制。

這項發表於《Frontiers in Marine Science》期刊的研究對623頭白鯨進行長達13年的DNA追蹤。專家歐科里庫洛（Greg O’Corry-Crowe）指出，當地白鯨雄雌體型差異較小，且少見激烈鬥爭傷痕。最強勢的雄性後代也不超過4頭，確保了族群基因池不被單一強勢個體壟斷。

風險對沖策略 雌鯨透過「配偶切換」守護後代

研究指出，該地區白鯨遺傳多樣性極高，關鍵在於雌鯨的「配偶切換（Mate switching）」策略。基因鑑定證實，同一頭雌鯨產下的幼崽中，極少見到同父同母的親兄弟姊妹。透過與不同雄性交配，雌鯨能有效限制與低品質基因長期綁定的風險，防範近親繁殖導致的遺傳病。

長達90歲以上的壽命是維持這種動態平衡的關鍵。雄性白鯨不需要在單一季節爭得頭破血流，而是採取「長線競爭」，在數十年的繁衍生涯中每年穩定爭取少數幾次機會。此外，白鯨甚至會與獨角鯨（Narwhals）跨物種交配，顯示其在適應環境上具備極高的生物彈性。

