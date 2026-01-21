躲馬廄被人發現！小狸貓鑽洞逃「肥屁屁卡住」爆笑畫面曝

日本北海道一隻野生狸貓被人發現躲進馬廄取暖，嚇得試圖從大門底下的貓洞逃離現場，未料卻因為身體太過肥嫩，導致自己被卡在洞口。（圖擷取自@MJK20160808 社群平台「X」，本報合成）

受到強烈冬季型氣壓影響，日本多地迎來「警報級大雪」，寒冷低溫也讓許多小型野生動物躲入人類生活區域取暖。北海道一個野生狸貓家族就選擇躲進一間馬場的馬廄內避寒，但被人發現後急忙四散奔逃，其中一隻小狸貓試圖鑽貓洞逃跑，未料卻因肥嫩的屁股卡在洞口動彈不得，爆笑畫面事後也在社群媒體引發熱烈迴響。

綜合日媒報導，位於北海道札幌市、飼養許多已退休人氣賽馬的真駒內騎馬俱樂部，每年一到寒冷冬季，俱樂部四周總會有數十隻野生狸貓（タヌキ，也稱︰日本貉）出沒，甚至偷偷鑽進馬廄內部取暖過冬，由於狸貓會咬壞各種皮革製品，讓工作人員對此頭痛不已，即便努力以各種人道方式進行驅趕，牠們仍會在冬季到來準時現身。

本月10日晚間，進入馬廄照顧馬匹的工作人員撞上一群狸貓，嚇得牠們趕緊四處逃竄，其中一隻狸貓慌不擇路，試圖從專門給貓咪進出的圓形貓洞逃離，然而貓洞尺寸太小，加上狸貓為禦寒會在冬季來臨前暴增厚厚脂肪，因此牠進入貓洞的瞬間，圓滾滾的身體直接卡在洞口，牠為此不斷來回扭動肥嫩嫩的屁股、尾巴與短短的小腳。

目睹全程的工作人員，則在一旁拿著手機拍攝狸貓卡住慘狀，並將影片分享到社群平台IG、臉書、Threads、X（原推特），合計吸引超過2000萬人次瀏覽，成為超人氣熱門話題。事後工作人員補充，這隻不太聰明的呆萌狸貓最終其實有順利脫困，不過並非是成功鑽出貓洞，而是先將兩隻後腳放到地板上，再猛力向後退將自己從洞口拔出來。

這段逗趣畫面目前被全球網友瘋傳，眾人也紛紛笑說，「狸貓版的壁穴」、「拍攝者不摸嗎？」、「頭過身就過的bug」、「一律回答：不可以」、「肉呼呼的尾巴超讚」、「漫畫原來沒有騙人」、「毛茸茸的屁股好可愛」、「狸貓真的是又笨又可愛」、「可憐兮兮的樣子真是太萌了！」、「怎麼可以忍住不摸幾下屁屁呢」、「狸貓：我當時怎麼會覺得我能鑽出去？」、「『笨拙』這個詞簡直就是為狸貓量身訂做的」。

