中國「黑草莓」爆紅！單顆飆破180元 網驚：這誰買得起？

黑草莓近日在中國爆紅，但因產量稀少，單顆喊價竟將近台幣180元。（圖取自微薄@我是苏小康）

近日，中國果農成功培育出一款「黑草莓」，黑色的外觀和鮮紅果肉，及傳言中的高甜度，讓該品種的草莓迅速爆紅。但因為種植難度高、產量稀少，近日已飆漲至每斤（市斤=500克=10兩）約台幣1360元，讓網友直呼「這價格是要賣給誰啊？」

綜合中國媒體報導，近日「黑草莓」在中國引發高度關注，不僅是罕見的黑色外觀，就連甜度都讓其迅速在社群媒體上爆紅。據了解，這種外形獨特的草莓並非進口品種，而是中國種植戶引種試種的新品，成為採摘園裡的「隱藏款」。

但因為產量極低，每周總產量只有5斤，物以稀為貴的關係，開價從原本的每斤160元（約台幣725元）飆漲至每斤300元（約台幣1360元），價格在短時間內翻了將近一倍，更誇張的是，單顆販售一顆更要價40元（約台幣180元），讓民眾直呼「我們這種普通老百姓，還是吃一般草莓過過癮就好」。

黑草莓的罕見外型和超高價格都在微博上掀起議論，網友表示「沒看清楚還以為是桑葚」、「也太貴了吧！這根本是草莓界的愛馬仕了」，也有網友提及當年紅極一時的白草莓，「前幾年的白草莓超級貴，現在風水輪流轉了」。

對此，果園老闆也坦言，雖然黑草莓是自然選種雜交培育的，但從營養價值來看，它和普通草莓的差異並不大，也因為「黑草莓」銷售價格幾乎是普通草莓的一倍，「實際的效益其實還是不如一般草莓好」。

