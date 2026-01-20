大寒會變更蓬鬆！日本全網歡慶超萌「1/20雪之妖精日」

被世人讚譽為「雪之妖精」的銀喉長尾山雀。（資料照，歐新社）

今（20）日是24節氣的「大寒」，被視為一年之中最寒冷的日子，也讓許多民眾非必要絕不外出面對天寒地凍。不過在日本，今天是有著「雪之妖精」美名的銀喉長尾山雀（シマエナガ，也稱︰北長尾山雀）專屬紀念日，不僅吸引許多商家販售相關商品，許多日本網友也紛紛在社群媒體分享各種銀喉長尾山雀的呆萌照片或繪圖來慶祝。

綜合日媒報導，銀喉長尾山雀主要棲息在日本北海道，身長10到14公分，重量僅6到10克左右，比10日圓硬幣還輕，也是全日本第2輕的小型鳥類。報導指出，這種鳥類的最大特徵就是每到冬季，牠們的羽毛轉為雪白色，整隻鳥變成像雪球般圓滾滾，毛茸茸的外型配上一對圓溜溜的漆黑小眼睛，模樣十分討喜可愛，並在社群媒體廣受歡迎。

另據日本紀念日協會介紹，自2019年開始，每年1月20日被訂為「銀喉長尾山雀日」，由熱愛拍攝野生銀喉長尾山雀的知名攝影師柳澤剛申請認證。之所以選在這天，是因為銀喉長尾山雀為抵禦北海道零下幾十度的嚴寒，會將空氣塞入羽毛中，因此只要室外天氣越冷，銀喉長尾山雀的身體就會變得越發膨脹，整體外形看起來更加蓬鬆圓潤。

每到銀喉長尾山雀日來臨，日本社群媒體就會充斥銀喉長尾山雀各式各樣的可愛身影，許多商家也會推出與銀喉長尾山雀有關的服飾、玩偶、食物等商品。位於北海道札幌的諏訪神社，更會在這一天準備有著銀喉長尾山雀圖案的籤條，抽籤一次500日圓（約新台幣101元），以及當日限定的銀喉長尾山雀御朱印。

