「我再Ven一次」台網友超有共鳴 小粉紅玻璃心碎滿地

近日社群平台「Threads」掀起「Ven Ven」的話題，源於於1位台灣網友2年前在早餐店碰到一位中國人頻頻嚷嚷「我再Ven一次」，令台灣網友好奇為什麼「問」的「ㄨ」會發成「Ven」，不料卻遭小粉紅出征反駁「沒有這種說法」、「那是北方人才這樣說」，讓台灣網友玩得更嗨。其實注音符號的前身「國音字母」在「ㄈ」跟「ㄉ」之間有個消失的「ㄪ」，1932年制定新國音後，「ㄪ」不再被視為國音，而是北方方言發音。

有中國網友在Threads嗆台灣網友「調侃中國發音Ven很荒謬」，順便吐槽「台灣腔很嗲很噁心」，但看似攻擊力滿滿的發言隨即被台灣網友神回覆「有ven過我意見嗎？」、「我再Ven一次」，沒有人在意中國網友的說法。一時間哏圖、「我再Ven一次」、改編各種歌詞有「ㄨ」的字如雨後春筍冒出。

對於有中國人反駁「從來沒有把問發成Ven」，台灣網友馬上翻出2016年由楊洋、鄭爽主演的中國電視劇《微微一笑很傾城》，片中鄭爽飾演的貝薇薇幾乎被念成貝「VeiVei」，立即打臉中國人信誓旦旦的「從來沒有」。

同樣情況還發生在中國通訊軟體「微信」，中國人通常唸「Vei信」，甚至微信轉帳中國人通常使用「V我」，質疑實際生活中常見到的狀況，為什麼中國人在網路上反應這麼大，台灣人被中國人開了多少年腔調的玩笑都沒事，怎麼才幾天「玻璃心就碎滿地」。

除了「Ven」之外，台灣與中國在許多字的讀音上都有出入。像是關卡，唸關「ㄑㄧㄚˇ」、垃圾唸「ㄌㄚˉㄐㄧˉ」、攜程念「ㄒㄧㄝˊ」程、剝皮唸「ㄅㄠ」皮、混淆唸混「ㄒㄧㄠˇ」等不勝枚舉。

