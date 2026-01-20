為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    「我再Ven一次」台網友超有共鳴 小粉紅玻璃心碎滿地

    2026/01/20 17:12 即時新聞／綜合報導
    社群平台掀起「我再Ven一次」的熱潮。（圖取自維基百科）

    社群平台掀起「我再Ven一次」的熱潮。（圖取自維基百科）

    近日社群平台「Threads」掀起「Ven Ven」的話題，源於於1位台灣網友2年前在早餐店碰到一位中國人頻頻嚷嚷「我再Ven一次」，令台灣網友好奇為什麼「問」的「ㄨ」會發成「Ven」，不料卻遭小粉紅出征反駁「沒有這種說法」、「那是北方人才這樣說」，讓台灣網友玩得更嗨。其實注音符號的前身「國音字母」在「ㄈ」跟「ㄉ」之間有個消失的「ㄪ」，1932年制定新國音後，「ㄪ」不再被視為國音，而是北方方言發音。

    有中國網友在Threads嗆台灣網友「調侃中國發音Ven很荒謬」，順便吐槽「台灣腔很嗲很噁心」，但看似攻擊力滿滿的發言隨即被台灣網友神回覆「有ven過我意見嗎？」、「我再Ven一次」，沒有人在意中國網友的說法。一時間哏圖、「我再Ven一次」、改編各種歌詞有「ㄨ」的字如雨後春筍冒出。

    對於有中國人反駁「從來沒有把問發成Ven」，台灣網友馬上翻出2016年由楊洋、鄭爽主演的中國電視劇《微微一笑很傾城》，片中鄭爽飾演的貝薇薇幾乎被念成貝「VeiVei」，立即打臉中國人信誓旦旦的「從來沒有」。

    同樣情況還發生在中國通訊軟體「微信」，中國人通常唸「Vei信」，甚至微信轉帳中國人通常使用「V我」，質疑實際生活中常見到的狀況，為什麼中國人在網路上反應這麼大，台灣人被中國人開了多少年腔調的玩笑都沒事，怎麼才幾天「玻璃心就碎滿地」。

    除了「Ven」之外，台灣與中國在許多字的讀音上都有出入。像是關卡，唸關「ㄑㄧㄚˇ」、垃圾唸「ㄌㄚˉㄐㄧˉ」、攜程念「ㄒㄧㄝˊ」程、剝皮唸「ㄅㄠ」皮、混淆唸混「ㄒㄧㄠˇ」等不勝枚舉。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播