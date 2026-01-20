海中節能王！「走路鯊」打破演化鐵律 1關鍵曝生蛋竟不花體力

俗稱「走路鯊」的肩章鯊（Epaulette shark）在繁殖與產卵過程中，其能量消耗竟然沒有任何可測量的成長。（圖取自澳洲詹姆士庫克大學）

海洋生物學的傳統準則遭到挑戰。據澳洲詹姆士庫克大學（JCU）最新發表的科研成果指出，俗稱「走路鯊」的肩章鯊（Epaulette shark）在繁殖與產卵過程中，其能量消耗竟然沒有任何可測量的成長。這項發現徹底打破了「繁殖是高能量投資」的生物學鐵律。

繁殖能量零波動 顛覆「資源分配」理論

據科學新聞網站《Phys.org》報導，這項發表於《生物開放》（Biology Open）期刊的研究，由 JCU教授拉莫（Jodie Rummer）領導的生理學團隊執行。拉莫指出，繁殖通常被視為生物最巨大的投資，是在從無到有建立新生命。研究團隊原本預期鯊魚在製造複雜卵鞘時，體內的能量使用會飆升，但數據顯示其能量曲線「完全平坦」。

請繼續往下閱讀...

研究團隊在溫控實驗室中追蹤了5隻雌性肩章鯊，監測其在3週生殖週期內前後的耗氧率（衡量代謝率的指標）。結果發現，無論在卵鞘封裝前、期間還是之後，這些鯊魚的氧氣攝取量與荷蒙水準始終保持在極其穩定的狀態。

這項發現對因應氣候變遷具有深遠意義。傳統看法認為，當海洋升溫導致環境惡化時，繁殖通常是物種首個捨棄的功能。研究主筆惠勒（Carolyn Wheeler）博士分析指出，肩章鯊顯然優化了其生理機制，即使在環境壓力下也能持續產卵。

惠勒強調，在極端壓力下，多數物種必須在「自身生存」與「繁衍後代」之間做出抉擇，但走路鯊卻能兩者兼得。這種獨特的演化優勢，讓牠們在變暖的海洋中比其他軟骨魚類具備更高的存續機會。

由於肩章鯊對熱帶珊瑚礁生態系至關重要，這份研究為海洋保育帶來了正面信號。拉莫教授表示，了解這些掠食者的韌性，有助於預測珊瑚礁在未來的健康狀況。目前科學界正進一步評估，這種「節能生殖」模式在面對海洋持續升溫時，究竟能支撐到何種程度。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法