    「蒙古大夫」左右不分！男子右腦出血被開左腦術後癱瘓3年

    2026/01/20 12:13 即時新聞／綜合報導
    中國內蒙古一名男子因腦出血接受手術，但家屬術後發現，醫師「先開了左腦」，發現開錯後，又加開右腦。（擷取自紅星新聞）

    中國內蒙古一名男子3年前因腦出血動手術，但家屬在術後發現，原本應該開右腦的手術，竟被先開了左腦，醫師發現出錯後，緊急縫合左腦，又開了右腦。男子術後左側身體癱瘓，至今仍住院治療。家屬控訴，醫院承諾給予看護費用於近期中斷，也拒絕人民幣300萬（約新台幣1400萬元）的賠償要求。

    綜合媒體報導，事發2023年1月，王姓男子在家中浴室摔倒不起，被送至包頭市中心醫院，診斷出右腦出血需緊急手術。王妻回憶「當天11時推進手術室，下午5時左右，醫師給我說右側開顱，血腫清理得很乾淨，關顱時左側鼓包，需要探測，我又簽字了，晚上10時多才從手術室推到加護病房。手術7天後又做了CT（電腦斷層），發現左腦有血。」

    儘管醫院向王妻解釋左腦有血的原因，但她仍心存懷疑，於是拿著CT片詢問其他醫院專家，才得知「左右腦開顱開錯了」。王妻隨即向該醫院反映，最終院方承認手術時先開了左腦，但辯稱雖然因失誤左側開顱，但未影響患者生命及甦醒，未造成肢體運動功能障礙。

    不過，王男術後左側身體基本癱瘓，說話和聽力也受到影響，醫院曾承諾不用家屬墊付費用，並每月支付約人民幣1萬8000元（約新台幣8萬3000元）看護費用，但今年1月起該費用突中止。去年11月，家屬提出人民幣300萬元（約新台幣1400萬元）賠償，遭到醫院拒絕。目前，王妻已向包頭市衛生健康委員會投訴。

