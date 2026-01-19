夢幻對決！日本賽馬「スモモモモモモモモ VS バララララララ」

2匹名字分別為「Sumomomomomomomomo」與「Balalalalalala」的賽馬，7日一起前往日本埼玉縣浦和競馬場比賽，極度考驗解說員咬字的夢幻對決引發各界熱議。（圖擷取自社群平台「X」，本報合成）

日本賽馬產業發達，馬迷除了關注血統、外型、比賽成績等資訊，稀奇古怪的「珍奇馬名」更是眾人津津樂道的話題。近期埼玉縣浦和競馬場舉辦的一場賽事，出現2匹名字分別為「Sumomomomomomomomo」（スモモモモモモモモ）與「Balalalalalala」（バララララララ）的賽馬，極度考驗解說員咬字的夢幻對決，迅速引發各界熱議。

綜合日媒報導，埼玉縣浦和競馬場於本月7日，舉辦今年首場1400公尺泥地賽「C3四五」，總計12匹賽馬參加。這場比賽開始前，4號母馬「Sumomomomomomomomo」與6號母馬「Balalalalalala」因為都被馬主取了趣味十足的超長名字，而在社群媒體吸引大眾注目，不少網友還調侃2匹馬名字太考驗咬字，恐怕會讓主播或解說員講到落淚。

比賽開始後，許多馬迷與網友除了觀賞12匹賽馬奔跑過程，還特別關注現場解說員的播報情況。從影片顯示，儘管有2匹馬名字異常冗長，但對解說員來說似乎並非重大挑戰，他不僅用歡快的語氣帶動氣氛，含多次精準且不跳針念完2匹馬的名字，完全沒有出現吃螺絲或舌頭打結的尷尬情況，專業播報表現獲得廣帶網友一致好評。

報導指出，這場比賽最後由3號「Twilight Dress」（トワイライトドレス）奪得冠軍，備受關注的「Sumomomomomomomomo」與「Balalalalalala」則分別獲得第2與第4名。網友也在賽後表示，「超乎期待的好比賽」、「希望再次看到這種夢幻對決」、「實況轉播還能不咬到舌頭堪稱奇蹟」、「人馬都平安無事完賽，解說員也是XD」。

另據日媒介紹，「Sumomomomomomomomo」是一匹現年8歲的灰毛馬，生涯戰績累積55戰6勝，名字取自日本著名繞口令「李子和桃子都是桃子的一種」（スモモも桃も桃のうち，Sumomo mo momo mo momo no uchi），因超長馬名紅遍全球賽馬圈。馬主井上久光坦言，取這種名字不僅是讓馬迷開心，也希望有吸引多人來看馬兒比賽。

「Balalalalalala」則是一匹現年6歲的青鹿毛馬，生涯戰績累積47戰2勝，為曾拿下GI日本盃、東京優駿冠軍的名馬「森林寶穴」（ジャングルポケット）後代。馬主兼賽馬評論員古谷剛彦在受訪時透露，愛馬名字源自迪士尼動畫電影《大英雄天團》，劇中醫療機器人「杯麵」（Baymax）與主角阿廣（Hiro）進行擊掌後會發出的聲音。

