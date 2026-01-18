為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    爆料丈夫出軌挨告 法院判她公開道歉15天反爆紅

    2026/01/18 18:17 即時新聞／綜合報導
    女子因公開丈夫出軌的訊息，被丈夫告上法庭，法院判她要連續15天公開道歉，沒想到意外爆紅。（圖片擷取自bilibili）

    女子因公開丈夫出軌的訊息，被丈夫告上法庭，法院判她要連續15天公開道歉，沒想到意外爆紅。（圖片擷取自bilibili）

    中國河南省一名女子原本遭遇婚姻危機，卻意外因此在網路上爆紅，她因不滿丈夫婚內出軌，曾在社交平台公開相關證據與細節，但被丈夫以「侵犯名譽權」提告，法院判她要在網路上連續15天公開道歉，沒想到她的「道歉影片」反而引起大量迴響，粉絲數量暴增20萬，變成小有名氣的抖音網紅。

    根據《香港01》報導，這起事件始於去年女方發現丈夫與已婚女同事長期婚外情，憤而於社群曝光二人姓名、工作與消費證據等，引來大量網友關注，丈夫因不滿被公開個資，向當地法院訴請名譽權受損，法院裁定女方必須連續發布15天「公開道歉」影片。

    從12日開始，這名女子在抖音帳號「娜姐重生」發布道歉影片，語氣平和闡述事件來龍去脈並向丈夫致歉，第一支影片就獲得60萬點讚，隔日她貼出更多細節並聽取網友建議補充資訊，點閱量與粉絲數迅速攀升，短短幾天，她的粉絲突破20萬大關，影片累計數百萬次瀏覽。

    隨著流量攀升，她開始接到商業合作，意外踏入網紅業配領域，原本判決要求的「公開道歉」在網友眼中變成一種集體監督，不少人甚至提供相關策略、建議，有人戲稱這種道歉方式簡直是「公開處刑」。

