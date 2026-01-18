為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    近乎垂直！日本岐阜「終極恐怖樓梯」在社群媒體上爆紅

    2026/01/18 14:30 編譯孫宇青／綜合報導
    岐阜縣下呂市金山町一座近乎垂直的石階引起網友熱議。（擷取自《每日新聞》網站）

    岐阜縣下呂市金山町一座近乎垂直的石階引起網友熱議。（擷取自《每日新聞》網站）

    日本岐阜縣下呂市的一段樓梯，因其令人不安的特徵在社交媒體上爆紅，其中包括只有一側有鏽跡斑斑的扶手，以及僅容一人通過的狹窄台階，踏板深度也只有約20公分，被笑稱宛如動畫電影《神隱少女》的場景。

    《每日新聞》18日報導，這段樓梯位於岐阜縣下呂市金山町，距離JR飛驒高山站步行僅需10分鐘。它被稱為「終極恐怖樓梯」，引發諸如「這角度也太危險了吧？」和「看起來就像梯子」等評論。

    這座樓梯旁有一條潺潺流淌的河流，邊緣長滿青苔。《每日新聞》的記者光是站在樓梯前，想到如果有人失足會發生什麼事，就嚇得動彈不得。

    根據該地區旅遊協會介紹，附近迷宮河是著名的香魚捕撈地，因此當地漁民長期以來都使用這種石階。

    1959年伊勢灣颱風和1961年第二次室戶颱風期間，該地區因河水上漲而遭受洪水侵襲。1962年，一處懸崖崩塌後，當局建造一道10公尺高的護岸牆。據信，目前的階梯也是在同一時期建造，原因是當地居民反映「沒有石階就無法捕捉香魚」。

    這些階梯之所以如此陡峭，顯然是因為其踏面與立面的比例為1:1，而大多數階梯的踏面與立面比例通常為2:1。這種設計是為了儘可能降低建造成本。

    旅遊協會並未將該樓梯作為觀光景點進行推廣，並表示：「我們不能保證（樓梯）安全，所以我們要求人們為可能發生的任何傷害承擔責任。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播