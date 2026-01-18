特殊姓氏趣聞多 警員奚鶴年守護新北市府安全21年

新北市政府警衛隊警員奚鶴年擁有特殊姓氏和名字，容易讓人留下深刻印象。（記者賴筱桐攝）

53歲的新北市政府警察局保安大隊第三中隊警員奚鶴年，因為有特殊姓氏和名字，容易讓人留下深刻印象，他的警察生涯已邁入第31年，其中在市府警衛隊任職21年，負責守護市府大樓安全，曾在巡邏時發現1名女性試圖輕生，及時挽回1條寶貴生命，能夠為民服務，是他擔任警察最大的成就感。

奚鶴年表示，爺爺為榮民，祖籍是上海，當年隨國軍來台後，在高雄旗津漁會上班，父親在高雄長大，退伍後北上工作，婚後在台北落地生根；他的名字是爺爺取的，源自成語「松鶴延年」，象徵福壽綿長，父親有6個兄弟姊妹，姓奚的家人約有20多位，每年家族都會定期聚會聯繫情感。

談到名字的趣聞，奚鶴年笑說，有人不太確定奚的讀音，不敢唸出來，有時候名字寫成橫式，有人不知道奚是姓氏，以為是姓年，所以倒著唸變成「年鶴奚」，還有人覺得奚這個字太難了，於是把「奚」加上「隹」變成「雞」，幫他取了「小雞」的外號。

奚鶴年提到，除了親戚以外，從求學時期到職場，至今還沒碰見和他同姓氏的人，從小到大他的名字很容易被人記住，有時候遇見久未見面的朋友，一時之間突然忘了對方的姓名，但是對方總是能第一時間叫出他的名字，化解場面尷尬。

奚鶴年是警察專科學校12期畢業，第1個分發單位是保一總隊，再到三重警分局交通分隊，台北縣政府時期調到縣府警衛隊，負責行政大樓和市府局處首長維安，一晃眼就過了21年。

談到印象深刻的處理案件，奚鶴年回想，多年前他和同事巡邏時，在市府車道附近看見1輛車在冒煙，走近查看原來是1名女性企圖輕生，立即將她救出送醫，所幸保住性命，當警察能夠救人一命，讓他感到驕傲。未來規劃退休後想去健身，維持身體健康，也想學習廚藝，開啟第二人生。

