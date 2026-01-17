為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    「不可思議的旅程」！美圖書館收到逾期近46年書籍

    2026/01/17 14:24 即時新聞／綜合報導
    美國加州聖地牙哥郡圖書館拉米薩分館，收到原定要在1980年5月20日之前歸還的書籍。（圖擷自「County of San Diego」IG）

    美國加州聖地牙哥郡圖書館拉米薩分館，收到原定要在1980年5月20日之前歸還的書籍。（圖擷自「County of San Diego」IG）

    這真的是「不可思議的旅程」！美國加州聖地牙哥郡圖書館拉米薩（La Mesa）分館，近來收到原定要在1980年5月20日之前歸還的書籍，其已逾期將近46年。

    《UPI》報導，這本書是蘇格蘭作家伯恩福德（Sheila Burnford）的《一貓二狗三分親》（The Incredible Journey），直譯過來就是「不可思議的旅程」，書中描寫2隻狗狗和1隻貓穿越加拿大荒野返回主人身邊的故事，和書籍本身在外「漂泊」的經歷不謀而合。

    拉米薩分館主管科爾德溫（Cassie Koldewyn）透露，這本書是放在匿名包裹裡寄來的，一打開就有濃厚的舊書味道傳來，裡面還有紙條寫著「抱歉，這太晚還了（Sorry this is so late）」。

    對此，聖地牙哥郡強調圖書館已取消逾期罰金規定，因此無論什麼時候還書都不嫌晚。科爾德溫說，該書不會放回書架上，可能會當成紀念品由她保管一段時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播