「不可思議的旅程」！美圖書館收到逾期近46年書籍

美國加州聖地牙哥郡圖書館拉米薩分館，收到原定要在1980年5月20日之前歸還的書籍。（圖擷自「County of San Diego」IG）

這真的是「不可思議的旅程」！美國加州聖地牙哥郡圖書館拉米薩（La Mesa）分館，近來收到原定要在1980年5月20日之前歸還的書籍，其已逾期將近46年。

據《UPI》報導，這本書是蘇格蘭作家伯恩福德（Sheila Burnford）的《一貓二狗三分親》（The Incredible Journey），直譯過來就是「不可思議的旅程」，書中描寫2隻狗狗和1隻貓穿越加拿大荒野返回主人身邊的故事，和書籍本身在外「漂泊」的經歷不謀而合。

拉米薩分館主管科爾德溫（Cassie Koldewyn）透露，這本書是放在匿名包裹裡寄來的，一打開就有濃厚的舊書味道傳來，裡面還有紙條寫著「抱歉，這太晚還了（Sorry this is so late）」。

對此，聖地牙哥郡強調圖書館已取消逾期罰金規定，因此無論什麼時候還書都不嫌晚。科爾德溫說，該書不會放回書架上，可能會當成紀念品由她保管一段時間。

