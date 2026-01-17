霸王龍竟是慢郎中！研究：要到35歲才變8噸巨獸

圖為暴龍獵食想像圖；最新研究指出，這種頂級掠食者需要長達35年才能長成8公噸的完全體，但在漫長的成長過程中，不同體型的暴龍霸佔了各個生態位，讓牠們得以統治白堊紀的食物鏈。（圖取自@SergeyAtrox1 / X）

身為白堊紀的頂級掠食者，暴龍（Tyrannosaurus rex）一直被認為生長速度極快，能在短時間內長成龐然大物。不過，美國《CNN》報導，發表於權威期刊《PeerJ》的最新研究推翻了這項認知。科學家利用新技術分析化石後發現，暴龍其實是「大器晚成」的物種，牠們需要花上35至40年的時間，才能完全長成重達8公噸的完全體，比過去認為的20多歲停止生長要晚得多。

過去科學家透過計算腿骨化石上的「生長輪（growth rings）」來推測恐龍年齡，認為暴龍約在25歲停止生長，壽命約30歲。但奧克拉荷馬州立大學解剖學教授伍德沃德（Holly Woodward）領導的團隊，利用偏光顯微鏡（polarized light）重新檢視了17具標本，竟在骨骼中發現了過去未曾看見的隱藏生長輪。這項新發現將暴龍的生長週期大幅拉長。

長期維持中型體型 霸佔所有食物鏈

伍德沃德指出，這項發現解釋了為何暴龍能如此成功。牠們並非急著長大，而在生命的大部分時間裡都維持在「中型掠食者」的體型。這意味著，幼年、少年與成年的暴龍，分別佔據了不同的生態位，吃不同的獵物，避免了同類間的資源競爭，直到晚年才長成身長約12公尺的巨獸，成為唯一的頂級掠食者。

生長差異大 「矮暴龍」身世存疑

此外，這項研究也意外觸及了古生物界關於「矮暴龍（Nanotyrannus）」的爭議：究竟牠是獨立物種，還是只是青少年的暴龍？研究發現，不同暴龍個體間的生長速度差異巨大。

愛丁堡大學古生物學家布薩特（Steve Brusatte）認為，這顯示暴龍的變異性比想像中大，某些長久以來被歸類為「年輕暴龍」的化石，或許其實屬於不同的物種。雖然這項研究無法直接證實，但研究團隊認為，這確實為「矮暴龍」可能是獨立物種的假說，提供了一種有趣的可能性。

