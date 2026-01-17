為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 蒐奇

    霸王龍竟是慢郎中！研究：要到35歲才變8噸巨獸

    2026/01/17 12:59 編譯陳成良／綜合報導
    圖為暴龍獵食想像圖；最新研究指出，這種頂級掠食者需要長達35年才能長成8公噸的完全體，但在漫長的成長過程中，不同體型的暴龍霸佔了各個生態位，讓牠們得以統治白堊紀的食物鏈。（圖取自@SergeyAtrox1 / X）

    圖為暴龍獵食想像圖；最新研究指出，這種頂級掠食者需要長達35年才能長成8公噸的完全體，但在漫長的成長過程中，不同體型的暴龍霸佔了各個生態位，讓牠們得以統治白堊紀的食物鏈。（圖取自@SergeyAtrox1 / X）

    身為白堊紀的頂級掠食者，暴龍（Tyrannosaurus rex）一直被認為生長速度極快，能在短時間內長成龐然大物。不過，美國《CNN》報導，發表於權威期刊《PeerJ》的最新研究推翻了這項認知。科學家利用新技術分析化石後發現，暴龍其實是「大器晚成」的物種，牠們需要花上35至40年的時間，才能完全長成重達8公噸的完全體，比過去認為的20多歲停止生長要晚得多。

    過去科學家透過計算腿骨化石上的「生長輪（growth rings）」來推測恐龍年齡，認為暴龍約在25歲停止生長，壽命約30歲。但奧克拉荷馬州立大學解剖學教授伍德沃德（Holly Woodward）領導的團隊，利用偏光顯微鏡（polarized light）重新檢視了17具標本，竟在骨骼中發現了過去未曾看見的隱藏生長輪。這項新發現將暴龍的生長週期大幅拉長。

    長期維持中型體型 霸佔所有食物鏈

    伍德沃德指出，這項發現解釋了為何暴龍能如此成功。牠們並非急著長大，而在生命的大部分時間裡都維持在「中型掠食者」的體型。這意味著，幼年、少年與成年的暴龍，分別佔據了不同的生態位，吃不同的獵物，避免了同類間的資源競爭，直到晚年才長成身長約12公尺的巨獸，成為唯一的頂級掠食者。

    生長差異大 「矮暴龍」身世存疑

    此外，這項研究也意外觸及了古生物界關於「矮暴龍（Nanotyrannus）」的爭議：究竟牠是獨立物種，還是只是青少年的暴龍？研究發現，不同暴龍個體間的生長速度差異巨大。

    愛丁堡大學古生物學家布薩特（Steve Brusatte）認為，這顯示暴龍的變異性比想像中大，某些長久以來被歸類為「年輕暴龍」的化石，或許其實屬於不同的物種。雖然這項研究無法直接證實，但研究團隊認為，這確實為「矮暴龍」可能是獨立物種的假說，提供了一種有趣的可能性。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    蒐奇今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播