日本馬路驚見「神馬」！ 原來是從神奈川八幡宮離家出走

日本神奈川神馬逃脫，約10分鐘左右被工作人員帶回。（圖擷取自@TOKYOKEIBACLUB社群平台「X」）

今（16日）下午，有日本網友在神奈川縣平塚市的馬路上，驚見一匹白底有黑色紋路的馬，在馬路上奔馳，發文疑惑「牠是從哪來的？」接著懷疑是平塚八幡宮的馬嗎？約10分鐘左右，神社的工作人員就成功將馬匹牽回，期間沒有人員受傷。

《TBS》報導，下午4點20分左右，目擊男性向警方報案稱「有馬匹正在神奈川縣平塚市的國道1號線上，朝東京方向移動」。警方表示，當時神奈川縣平塚市的平塚八幡宮內，神社人員正準備將兩匹神馬「皐月」與「東風」帶回馬廄時，「東風」突然躁動並逃了出去。

請繼續往下閱讀...

神宮的4位工作人員在「東風」身後追著牠跑，在「東風」脫逃約10分鐘後，於距離平塚八幡宮約260公尺外的國道1號線路上被抓到，並帶回神社，事件中無人受傷。

據神社官方網站介紹，「東風」是匹性格悠閒、步調從容又溫柔的男孩子，非常喜歡慢慢地散步。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法