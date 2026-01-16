猩球崛起真實版！母黑猩猩「削尖木棍」當長矛 刺殺睡夢中獵物

為了適應塞內加爾高達49度的極端高溫，馮戈利黑猩猩演化出獨步全球的生存技能。圖為名為「皮斯塔許（Pistache）」的雄性黑猩猩；這群靈長類不僅會躲進洞穴避暑、泡水降溫，母猩猩甚至會使用長矛狩獵，行為模式酷似早期人類，極具研究價值。（法新社）

在非洲塞內加爾乾燥酷熱的疏林草原上，一群黑猩猩正展現出顛覆科學家認知的行為。法新社報導，靈長類動物學家普魯茲（Jill Pruetz）長達25年的追蹤研究發現，當地的「馮戈利（Fongoli）」黑猩猩社群，為了適應極端環境，不僅學會住進洞穴避暑、泡在水池裡降溫，母猩猩甚至演化出「製作長矛」來獵殺小動物的驚人技能，為人類祖先的演化過程提供了珍貴線索。

母猩猩牙齒削木棍 刺殺樹洞獵物

在這群黑猩猩中，雌性成員被證明是「開創性」的角色。普魯茲與研究團隊觀察到近600次特殊的狩獵行為：母猩猩會折斷樹枝，用牙齒將尖端削尖製成簡易的「長矛」，然後在雨季期間，將長矛刺入樹洞中，獵殺躲在裡面睡覺的「嬰猴（bush babies，一種小型靈長類）」。這是目前已知唯一會系統性使用工具進行狩獵的非人類動物行為，且主要由雌性主導。

馮戈利黑猩猩生活的環境，是該物種分佈的極限邊緣。在乾季熱浪來襲時，當地體感溫度可飆升至攝氏49度（華氏120度）。為了生存，牠們發展出獨步全球的消暑怪招：牠們是唯一已知會「泡在天然水池」裡的野生黑猩猩，還會躲進涼爽的洞穴裡休息以減少能量消耗。

宛如早期人類 揭示演化奧祕

普魯茲指出，馮戈利黑猩猩所處的疏林草原環境，與600萬至700萬年前人類祖先生活的環境極為相似。透過觀察這群人類現存親緣關係最近的物種，或許能印证關於早期直立猿人（hominins）如何適應環境的假說。然而，這群珍貴的研究對象正面臨新的生存危機。

儘管這些黑猩猩長期與當地人類共存，但近期的「淘金熱」帶來了巨大的環境壓力。報導描述，每天清晨在草原動物甦醒前，碎石機的轟隆聲已先響起。手工與工業採礦不僅帶來噪音與水污染，更可能將人類疾病傳染給這些瀕危的西部黑猩猩（West African chimpanzees），威脅這個獨特族群的存續。

儘管馮戈利黑猩猩演化出驚人的狩獵技能，仍難逃人類威脅。圖為一隻黑猩猩幼崽；為了避免幼猿落入盜獵者手中，研究團隊刻意不對母猩猩進行近距離追蹤，目的是讓牠們對人類維持高度戒心，增加在野外的生存機率。（法新社）

