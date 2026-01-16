沙烏地洞穴驚見7具「獵豹木乃伊」 屍身保存4000年

科學家在沙烏地阿拉伯發現7具保存完好的獵豹「天然木乃伊」（圖）與數十具骨骸，死亡時間橫跨100年至4000年，為研究該地區已滅絕的獵豹族群提供珍貴線索。（圖取自Communications Earth & Environment）

在乾燥酷熱的沙烏地阿拉伯北部，科學家發現了一處驚人的「天然時空膠囊」。科普網站《IFLScience》報導，研究團隊在一處洞穴系統中，發現了7具保存完好的「獵豹木乃伊」以及多達54具骨骼遺骸。經過放射性碳定年法檢測，這些猛獸的死亡時間橫跨數千年，最古老的一具距今已達4223年，最年輕的也有127年歷史。

天然乾燥環境 屍身保存千年

這項發表於《通訊-地球與環境（Communications Earth & Environment）》期刊的研究指出，這些獵豹遺體是在阿爾阿爾（Arar）地區的勞加（Lauga）洞穴網中被發現。由於洞穴內部終年維持高溫且極度乾燥的環境，使得這些動物屍體在死後得以「天然木乃伊化」，未完全腐爛。除了成年獵豹，現場還發現了9具推測年齡小於18個月的幼豹遺骸。

請繼續往下閱讀...

為何會有這麼多獵豹死在同一個洞穴裡？研究團隊提出了幾種推測。一種可能是這些獵豹將洞穴作為巢穴，但這在現代獵豹行為中並不常見。另一種更具可能性的解釋是，這些獵豹是不慎掉入沉洞（sinkholes），或是通過陡峭的斜坡進入洞穴後，因為無法攀爬脫困，最終在這個「死亡陷阱」中脫水而死或餓死。

基因揭密：已滅絕的亞洲獵豹親戚

這項發現對生物學家來說意義重大，因為獵豹在阿拉伯半島已於1977年宣告滅絕。透過DNA分析，這些木乃伊與現代極度瀕危的「亞洲獵豹（Asiatic cheetah）」關係密切，部分骨骼則與西北非獵豹有親緣關係。目前亞洲獵豹僅在伊朗還存有約50至70隻的微小野生族群。科學家認為，這些古老的遺骸提供了寶貴的遺傳資訊，有助於重建該地區的生態歷史，並為未來的物種復育計畫提供參考。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法