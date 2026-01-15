當兵最怕哪道菜？網友吐槽「防彈豬排、長毛豬腳」勾集體陰影

網友PO文分享三道軍中地獄料理，意外引起許多網友的共鳴。示意圖。（資料照）

對許多男性而言，退伍多年後最難忘的，往往不是操課的艱辛，而是那些在營區餐廳裡，伙房兵端出的「創意料理」。一名網友PO文分享當兵時最令他倒胃口的「三道地獄菜色」，意外點燃多名網友的共鳴，並哀號，「死去的回憶在攻擊我」！

一名網友於近日在Threads分享當兵時最讓他「毫無食慾」的幾道菜色，勾起許多退伍和現役網友最不堪回首的用餐回憶，甚至開始分享自己當兵時吃過最「印象深刻」的料理，留言區儼然變成「軍中暗黑料理大賽」。

原PO分享了三道他認為軍中「最地獄」的料理，分別為「防彈紙板豬排」、「螢光咖哩」以及「濕到靠X白米飯」，他在文中表示，豬排不能說是豬排，但一定防彈，而螢光咖哩已經在國小吃過好幾次，沒想到長大後又要在當兵時繼續吃4個月，再來是「濕到靠X白米飯」，他形容，米粒看起來又濕又黏，但其實米心根本沒煮熟，吃起來感覺比原PO的鋼盔還硬，簡直不堪下嚥。

貼文走紅後，也引來許多網友熱烈討論，各路「弟兄」紛紛在留言分享，其中包括「原以為是開胃泡菜的酸掉高麗菜」、「烹煮時牛肉出水到縮成橡皮筋的灌水牛肉」、「噁到像是被豬踹了一腳的長毛豬腳」、「外焦黑但內沒熟、並且用鐵鎚才能敲開的隕石豬排」、「抹布胡椒湯」、「硬到可以蓋房子的米血」……等的「地獄料理」，也部分網友選擇苦中作樂，緩頰說「其實防彈豬排慢慢啃就像在吃肉乾，另有風味」、「午餐也不忘鍛鍊到牙齒」。

有部分網友也出來透露，「其實單位伙食好不好，給經費還有那個單位的指揮官有沒有很要求有很大的關係」、「長官也是明白人不騙明白人，講話很實在，長官曰『這些菜確實只能提供你們維持生命體徵，其他別想太多了』」、「我幹過伙委，我記得軍中的米是淘汰的劣質米，給雞當飼料的」。然而，就算軍中經常會遇到一些千奇百怪的「創意料理」，但大多數人也只能無奈嘆息表示，「再難吃都得硬吞下去，否則操課會沒體力」。

