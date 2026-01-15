外國倫批「台北3退步」 北捷變吵又晃、公園散步還要怕被車撞

「外國倫看台灣」認為，台北捷運比起以往變得更加吵雜，搭乘捷運時也感覺變晃、經常發生急煞的狀況。（資料照）

一名從小就全家移居海外，8年前來臺定居的一位粉專作者發文，講述他觀察到的台北公共環境亂象，指出台北捷運近幾年似乎從以往的安靜、整潔轉向「吵鬧、雜亂」，並希望可以藉由提出這些疑問，讓大眾與相關單位可以多加重視台灣的環境品質。

臉書粉專「外國倫看台灣」近日發文表示，他觀察到的台北市容問題，首先，粉專指出，他剛來台灣的時候對台北捷運的初印象很好，但現在出門卻因為太吵而被迫隨身攜帶抗噪耳機，他認為，近幾年的台北捷運設立電視廣告牆後，隨處可以聽見廣告撥放的噪音，更糟糕的是，自從開始推行「手扶梯兩側皆可站立」，台北捷運選擇使用「最直接」、「最中華」的方式，直接在手扶梯旁，額外放置喇叭循環播放，並且聲音過大到就算距離很遠也聽得到。

再加上，廣播也在播放「請不要吸菸、不要嚼檳榔」，他覺得，空間內同時有兩三個喇叭、擴音器在播放不同的訊息，台北捷運目前已經變得如同台灣傳統菜市場、老街一樣吵雜不堪，搭乘體驗令他感到很失望，他也建議，台北捷運應效仿日本地鐵，使用如「告示牌」等視覺引導的方式，而非過於依賴擴音器和廣播。

其次，他也發現，相比過往的平穩，近期捷運行進間明顯變得更搖晃了，他記得以前的捷運並不會像現在一樣「急煞」、「把人晃飛出去」，就算他曾向站內服務人員委婉地反應過問題，但得到的答覆往往是，「捷運列車為系統操作而非人為駕駛，所以無法修改。」

接著，粉專進一步觀察到，台北公園內的車輛與摩托車變多了，近期開始頻繁可見如大安森林公園、二二八公園等著名大型公園裡有公務車輛穿梭、停放，他認為公務員不應該為了圖方便而濫用特權，甚至有些人還會把公務車輛停在博物館（台灣博物館）的館門口，他也透露，有次訪談新竹縣議員余筱菁時，對方也開玩笑表示，「台灣的公務員最大啦！」

粉專還認為，他從沒看過在美國或日本的公園裡見過有摩托車和車輛行駛與停放，而台灣為何必須要有摩托車、汽車在公園裡行駛才能管理妥善，他嘲諷，在台北市，不只走在人行道可能會被摩托車撞到，現在連走在公園裡都可能被摩托車或汽車撞了。

最後，儘管對環境多有微詞，但粉專也補充，台灣這幾年也確實有改善的地方，他的高雄好友與他分享說，如今台鐵的自強號、普悠瑪增加了許多班次，從高雄與台北的往返更加便利了，他也強調，他並非只是想單純地抱怨與批判，而是希望大家可以多加重視環境問題，在追求便利的同時，也能找回公共空間應有的寧靜與秩序，期待在新的一年，台灣能變得更好。

貼文走紅後，也引發許多網友產生共鳴，「我對於捷運變更晃很有感覺，以前隨便都能站著睡覺，現在時不時就急煞或是抖動搖晃，很容易站不穩。」、「以為台北比較沒有機車騎行人行道呢，看來全台都ㄧ樣」、「捷運上受越來越多潛伏在台北的中國人與中國影音影響的人也越來越多，現在都有人會在車廂大聲看影片或是電話接起來都不在意通話時間且講得很大聲，還有很多以前都不會有的狀況正慢慢變得習以為常，水準坦白說越來越低了」。

