    「電話線」很美味？日本料理家大讚狂推 震驚一票台人

    2026/01/15 16:16 即時新聞／綜合報導
    一名熱愛台灣料理的日本女子，在社群發文介紹口感爽脆的「電話線」，並表達自己對它的喜愛之情，引發台灣網友熱議。（圖擷取自@chiecoogawa 社群平台「X」）

    在台灣，無論是學校營養午餐或路邊便當店，都會提供豆棗、三色豆、電話線（捲捲的海帶）、螢光咖哩等常見配菜，但這些配菜是否美味，時常引發眾人爭論。近期1名熱愛台灣料理的日本女子，在社群發文介紹口感爽脆的「電話線」，並表達自己對它的喜愛之情，意外引發台灣網友熱烈討論。

    來自日本的台灣料理研究家「小河知惠子」，目前與家人一起住在台北，平時會在IG、X（原推特）等社群平台分享自己製作各種美味料理。就在12日，她曬出一盤裝滿電話線的照片，並用日文解說這是台灣料理之一，它其實是一種名為海茸的藻類，被浸泡在水中後會變得像是電話線般捲曲，常見料理方式是拿去蒜頭、九層塔一起翻炒。

    小河知惠子指出，這種食物吃起來口感酥脆、甜辣交織，她相當喜愛並認為很美味，還透露自己以前去台灣自助餐買飯，常看到店家提供電話線，然而最近卻越來越少看到有店家販售，讓她感到很難過與可惜，另補充目前在市場仍能看到有業者販售。

    貼文一出，立即吸引台日網友熱議，一些尚未吃過電話線的日本網友對此好奇不已，驚訝台灣居然還有如此有趣、充滿懷舊氣息的料理。台灣網友則再度掀起，電話線究竟好不好吃的議論，「螢光咖哩>三色豆>電話線」、「有的店炒得好吃，有的超硬」、「會讓人覺得店家比較敷衍的菜色」、「電話線我真的不敢吃，那個味道」。

