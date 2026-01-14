搭車驚見「厭世白蘿蔔」旅伴 逾1600萬日網笑翻︰求出周邊！

有日本鐵道迷分享，他前往岐阜縣搭乘長良川鐵道的「食品模型列車」，車廂內一顆正在「沉思」的白蘿蔔模型，意外成為他此次鐵道之旅的最佳夥伴。（圖擷取自@rainsnow517 社群平台「X」）

日本各地鐵道公司除了肩負運輸工作，近年來還會推出各種周邊增加營運收入，或者設置趣味物品提升能見度與吸引力。有日本鐵道迷分享，他前往岐阜縣搭乘長良川鐵道列車，未料車廂內一顆正在「沉思」的白蘿蔔模型，意外成為他此次鐵道之旅的最佳夥伴，事後他將這幕爆笑畫面分享到社群，立即在網上爆紅成為熱門話題。

社群平台「X」（前Twitter）名為「あめかり」的日本網友，11日上午抵達岐阜縣後，搭乘長良川鐵道特別推出的「食品模型列車」（食品サンプル列車），並在車廂內看到一顆像是在思考人生的白蘿蔔模型。原PO坦言，當他得知這顆白蘿蔔會一路陪著自己搭完整趟旅程，不禁莞爾一笑，也發文向鐵道公司喊話，希望能販售相關周邊。

逗趣圖文與影片曝光後，合計吸引1600多萬人次瀏覽、17.4萬人按讚，網友紛紛笑說，「蘿蔔：我被拋棄了」、、「想遞給它一把吉他」、「好像傷心的菊草葉」、「姿勢好像人類通勤族」、「拔了會聽到慘叫聲嗎？」、「牛媽：可以賣個好價錢！」、「感覺它需要一杯咖啡或一根煙」、「搭末班車結果睡過站的我be like」、「它看起來好像很累，是剛下班嗎？」、「跟人類拔河後累翻了，重點是還輸了（垂頭喪氣）」。

另據長良川鐵道官網介紹，食品模型列車運行區間為「越美南線」，車廂多處設置由食品模型製造商「岩崎模型村」精心製作的模型，這些模型不僅非常生動可愛又賞心悅目，還展現岐阜縣郡上八幡非常具有代表性的「食品模型製作產業」。長良川鐵道也幽默提醒，雖然這些食品模型看起來非常可口，但還請旅客勿將它們直接吃下去。

