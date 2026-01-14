美情侶檔在新房驚喜挖到復古婚紗想穿 網驚：恐怖片的開頭？

美國一對情侶檔在新買屋子的閣樓中發現一件保存完整的復古婚紗，興奮得PO上網，不料網友卻懷疑是恐怖片開頭。（圖擷取自@nypost社群平台「X」）

美國伊利諾州的一對未婚情侶在去年夏天一起買下一棟房子，經家人提醒發現有秘密閣樓，令人震驚的是閣樓裡竟然有件保存完整、放在盒子中的復古婚紗，令女屋主奧斯托拉薩（Kaitlyn Ostolaza）把這個過程上傳至TikTok與網友分享，不料留言區數百位網友認為「不對勁」、「這是恐怖電影的開頭吧！」與他們的興奮截然相反。

《紐約郵報》報導，由於拉下閣樓的繩子不見了，奧斯托拉薩與未婚夫只好用臨時做的繩索爬上閣樓。進入後他們發現了一些很可能是前屋主留下的雜物，例如泳池充氣浮具和壞掉的網球拍，令人驚訝的是發現一件整齊疊好的、放在專用盒子內的復古婚紗。因此，奧斯托拉薩將過程發上網，配文「POV：你和未婚夫買了房子，結果在閣樓發現一件婚紗」。

影片中奧斯托拉薩把長袖蕾絲婚紗從盒子中拿出來，往自己身上比對，透過畫面可以感受到她的興奮，並在貼文中寫到「這不是前屋主的婚紗。我希望能把這件留下來的東西，當作我婚禮上的『借的』」（西方傳統新娘婚禮上要Something Four：舊的、新的、借的、有的）。

據《每日郵報》報導，奧斯托拉薩曾試圖聯絡過前屋主，想知道為什麼會有這件婚紗，不過沒有成功，並向《每日郵報》表示，希望把找到的復古婚紗改造成晚宴服，或婚禮當天穿的長禮服。

而影片留言區數百位網友的想法可沒這麼樂觀，「你知道這就是恐怖電影的開場吧？」、「只有我覺得它被留下來是因為被詛咒了嗎？不要穿它！」、「只有我看到她打開時大喊『天啊為什麼要打開！』嗎？那是被保存好的耶」、「你一定要找出它原本是誰的，用它真的不太對勁」。

不過奧斯托拉薩也說，她大概不會在自己的婚禮上穿這件復古婚紗，因為這並非她的風格；但同時補充，一定會想辦法把這件婚紗納入婚禮當天的某個環節。

@xkirimi This is not the previous owners wedding dress. Hoping to use something left behind as my something borrowed for our wedding ???????? I just know whoever wore this dress looked amazing in it. The train is everything ♬ original sound - Kirimi

