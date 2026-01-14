連冰人奧茲都有性病？5300年前木乃伊驗出致癌病毒HPV

科學家在5300年前的木乃伊「冰人奧茲」（圖）體內發現高風險的致癌性HPV病毒，證實人類與該病毒的共存歷史源遠流長。（法新社檔案照）

人類與病毒的糾葛遠比想像中久遠。據科普網站《Live Science》報導，科學家在距今5300年的著名木乃伊「冰人奧茲」（Ötzi），以及一名生活在4.5萬年前的西伯利亞男性遺骸中，均發現了高風險的致癌性「人類乳突病毒」（HPV）型別。這項發現將HPV感染人類的歷史大幅往前推，證實這種病毒已糾纏人類數萬年。

冰人奧茲、西伯利亞古人 全都感染HPV16

這項發表於生物學預印本網站《bioRxiv》的研究，重新分析了奧茲與西伯利亞「烏斯季-伊希姆人」（Ust'-Ishim man）的基因組數據。巴西聖保羅聯邦大學（Federal University of São Paulo）研究團隊驚訝發現，這兩名相隔數萬年的古人類，體內都留有HPV16病毒的DNA片段。HPV16是目前已知最高風險的HPV型別之一，主要透過皮膚接觸或性行為傳播，與現代人類的子宮頸癌、口咽癌等多種癌症密切相關。

研究共同作者布里奧內斯（Marcelo Briones）指出，這是目前為止在現代智人身上發現「最早的HPV分子證據」。這顯示HPV16並非近期才出現的病原體，而是伴隨人類演化長達數萬年、甚至更久的「長期伴侶」。

病毒歷史推至4.5萬年前 挑戰「尼安德塔人傳染說」

過去學界有一派理論認為，智人是透過與尼安德塔人（Neanderthals）雜交才感染了HPV16。然而，鑑於病毒存在於4.5萬年前的西伯利亞人體內，研究團隊認為這挑戰了上述假說，暗示HPV可能在人類走出非洲之前就已存在。

不過，亞利桑那大學免疫生物學專家范多斯萊爾（Koenraad Van Doorslaer）持保留態度。他指出，由於這名西伯利亞古人的基因組中本身就含有尼安德塔人DNA，因此無法完全排除「雜交傳染」的可能性。儘管如此，這項研究仍證實了致癌病毒與人類共存的歷史，遠比教科書上記載的更為漫長。

