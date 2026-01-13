畫面曝光！動物園黑熊秀「阿伯蹲」 萌樣萬人笑翻

「黑輪」萌樣的「阿伯蹲」動作，讓遊客跟網友全笑翻。（擷取自Threads@vivling317）

台北市立動物園的黑熊「黑輪」以討喜外表以及各種「擬人化」滑稽動作而圈粉無數。近日有網友前往動物園觀賞時，無意間捕捉到黑輪「阿伯蹲」的動作，引發網友熱烈討論。

近日有一名網友於Threads 上PO文分享黑熊「黑輪」（歐戀）可愛的一幕，只見畫面中，黑輪起初先好奇地對民眾區左右張望，接著熟練地爬到更高處的岩石上，向著民眾的方向站立，沒想到下一秒，牠竟神態從容地就地豪邁坐下，隨後更朝著鏡頭的方向輕輕點頭，彷彿在與原PO打招呼，現場的遊客也被這慵懶自然、神似人類的動作逗得哈哈大笑，紛紛驚呼連連並表示，「這裡面一定有工讀生！」

貼文走紅後，也引來許多網友留言開玩笑，「他這樣蹲感覺下一秒就要從口袋拿一支菸出來點了」、「依照這樣的坐姿來看，是屬於亞洲的熊種。聽說這叫亞洲蹲，西方國家比較難學得來的坐法。看這樣的坐姿，是不是應該遞根菸&酒給學長。叫得這麼辛苦，要有點回饋吧...那間動物園來著？？」、「兄弟那麼多年了還沒離職，看來福利不錯」、「越來越像台灣本土邋遢大叔了笑死」。

但是留言區也有部分網友擔心黑輪的身形看起來偏瘦，是不是不健康，對此，有網友出來幫大家解答，「統一回應說他瘦的人，他是正常體態喔，他有170公斤，這是台北市立動物園的歐戀，壽山動物園的黑熊們也都是這樣的體態」、「希望更多人知道動物胖不是好事耶，胖一點或許看起來更可愛，但對動物的關節來說是種負擔，而且黑輪是正常體態喔～另外圈養的動物大多是會遇到過胖問題而不是過瘦，真的不用太擔心動物園的動物會餓到」，表示動物園飼養動物的飲食都有保育員和營養師精心調配，黑輪屬於正常體態。

「黑輪」可愛外表及各種「擬人化」俏皮動作備受關注。（台北動物園提供）

