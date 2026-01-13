為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    這樣做布丁狗會很開心 網笑翻：賣「菊花」新招

    2026/01/13 19:37 即時新聞／綜合報導
    只要將鉛筆插入布丁狗的菊花，牠就會開心地揚起耳朵，該玩具引起網友熱議。（圖擷取自@whatsupmcdonalds 社群平台「YouTube」）

    只要將鉛筆插入布丁狗的菊花，牠就會開心地揚起耳朵，該玩具引起網友熱議。（圖擷取自@whatsupmcdonalds 社群平台「YouTube」）

    日本麥當勞快樂兒童餐所附贈的玩具經常引起話題，而這次其中1款玩具更是吸引了大人們的目光，只見宣傳影片中一支鉛筆朝插入布丁狗的菊花，接著牠的耳朵開心上揚，讓網友笑稱「布丁狗永遠找的到新的方式賣菊花」。

    這款玩具為布丁狗動動耳鉛筆帽（ポムポムプリン 耳がパタパタ えんぴつキャップ），只要把鉛筆從布丁狗的「菊花」插入，布丁狗的耳朵就會開心地揚起，有網友讚嘆，終於推出向布丁狗菊花發展的玩具。

    網友對於麥當勞的推出的新品玩具有各種看法，「好怪，再看一眼」、「各位孩子和大人們，為了安全衛生起見，真的不可以用鉛筆亂督布丁狗哦」、「比邪神佐助跟傑利鼠吸管正常」、「不可能布丁狗的賣點只有PY而已」、「猜猜看正版布丁狗為什麼要把*畫出來」、「請你們放棄那大膽的想法」、「有點牙敗的感覺」。

