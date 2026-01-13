好萌！ 台灣原創春聯「貓貓安康」 吸引168萬日本網友朝聖爆紅

由台灣插畫家「黑白小姐」繪製的原創春聯「貓貓安康」，近期因一名來台旅遊的日本繪師分享，而在日本社群爆紅。（圖擷取自@1000kcal_ 社群平台「X」，本報合成）

近年台日交流頻繁，不少日本民眾會趁著國內連假期間，來台觀光旅遊、參加在地活動或享用特色美食。有日本繪師分享，她趁著新年連假來台遊玩，回國前買了一張繪有可愛貓咪圖案的春聯，並透過翻譯軟體得知春聯寫「貓貓安康」4字中文的含意，令身為貓奴的她感到很窩心又實用，事後這張春聯更在日本社群迅速爆紅。

社群平台「X」（前Twitter）名為「仙人」的日本繪師，在日本新年9天連假來台旅遊，除吃到心心念念的台灣飯糰、觀賞台北101跨年煙火，更在十分老街觀光期間，買到一張有著2隻貓咪圖案、寫著「貓貓安康」的春聯。她使用翻譯軟體得知，4字中文是祝福貓咪「健康有活力」，讓家中有養貓的她感動不已，認為這是最棒的台灣伴手禮。

該文吸引高達168萬次瀏覽、1.1萬人轉發，掀起日本網友熱烈討論，「我也好想要這張春聯！」、「這個中文好像治療貓腎病的藥名」、「貓的幸福最重要，人類的幸福次之」、「這句話太棒了！能感受到對貓咪的愛」、「照片中的貓咪肌肉發達，看起來身體非常健康」、「這個顏色和我家貓咪的顏色一模一樣，我也想給牠們也買一個」。

收到眾人讚美的原PO，事後也留言補充「貓貓安康」春聯的創作者資訊，為台灣插畫家「黑白小姐 Miss B&W」在2024龍年繪製的趣味春聯。根據「黑白小姐」官方商城介紹，「貓貓安康」創作理念來自她們飼養貓咪的親身經歷，「什麼乖不乖根本隨便，貓貓健健康康才是最重要的（但搞破壞的時候還是氣死罵爆），貓貓健康我就幸福！」

根據「黑白小姐」發文介紹，「貓貓安康」春聯的創作理念來自她們飼養貓咪的親身經歷。（圖擷取自@bnnnnw IG）

