比雪還白！ 日本漁民捕獲「全白松葉蟹」 專家驚呼︰超罕見

日本兵庫縣北部但馬地區外海，在去年底罕見捕獲一對「全身雪白」的雌雄松葉蟹。（圖擷取自@kinosakimarineworld 「城崎マリンワールド」IG）

日本兵庫縣北部但馬地區外海，在去年底罕見捕獲一對「全身雪白」的雌雄松葉蟹（松葉ガニ） ，捕獲漁民立即通報相關單位後，將牠們送往水族館交由專家照顧與研究。館方今年宣布，2隻白色松葉蟹健康狀態良好，並在9日將雄蟹放入對外展示水槽，吸引大批遊客駐足觀賞；已抱卵的母蟹則繼續安排在內部飼育空間照護。

綜合日媒報導，目前成為熱門話題的白色松葉蟹，一隻是在2025年12月底，由隸屬但馬漁業協會的漁船捕獲；另外一隻也是在同月，被浜坂漁業協會旗下一艘的漁船捕獲。事後漁民將消息通報給兵庫縣但馬水產技術中心，並透過中心人員協助，將這對稀有的白色松葉蟹送往位於豐岡市瀨戶的「城崎海洋世界」（城崎マリンワールド）安置。

請繼續往下閱讀...

根據城崎海洋世界介紹，這對白色松葉蟹在眼睛等部分區域，仍保有與其他同類一樣的色素，推測屬於全身色素未完全顯現的異常個體。另外，2隻白色松葉蟹的外部甲殼，呈現近乎透明的雪白色，因此能清出看到雄蟹體內的「肝胰臟」（俗稱蟹膏）略帶藍色；至於雌蟹的內子（未成熟的卵巢），則是呈現朱紅色。

城崎海洋世界的飼育課長伊藤公一說明，由於白色個體十分顯眼，自幼就容易成為天敵目標，從這對白色松葉蟹的蟹殼寬度分別有7與10公分來看，牠們至少在野生生存近10年，可說是非常不容易且罕見的情況。據了解，松葉蟹生長速度緩慢，從蟹卵到成年的生長週期約為10年，也需經歷10次以上換殼，期間得面臨被天敵與人類捕食的風險。

報導指出，城崎海洋世界自2017年起推動「螃蟹計畫」（カニプロジェクト），嘗試以人工方式培育各品種的螃蟹，目標歷時10年左右，從蟹卵開始養至成蟹。伊藤公一表示，他相當期待透過這對白色松葉蟹的繁殖過程，觀察幼蟹是否同樣會呈現白色，並為相關研究帶來全新發現。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法