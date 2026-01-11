為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    泰神棍預言少女將「破財」下一秒親自動手當小偷！

    2026/01/11 21:59 即時新聞／綜合報導
    芭達雅一名占卜師預言對方將會「丟失財物」，事後竟趁機偷竊了對方手機，結果被拆穿，最終遭警方逮捕。示意圖。（法新社資料照）

    泰國芭達雅（Pattaya）近日發生一起令人啼笑皆非的竊案。一名占卜師在為民眾算命後，為了自圓其說自己所預言的「將會丟失財物」能成真，竟趁對方在寺廟參拜時偷走其智慧型手機，最終東窗事發，遭警方逮捕。

    根據《ODDITYCENTRAL》 報導，19歲的受害女子琵姆（Pim）於事發當天，在寺廟門口遇見一名衣衫襤褸的38歲占卜師牧昂凱（Udomsap Mueangkaew）正在攬客。琵姆出於同情，便停下腳步請他為自己的新年運勢算上一卦。

    在牧昂凱開始進行占卜、翻閱卡牌後，神色凝重地警告琵姆，宣稱她近期「運勢不佳、厄運纏身」，並且「很快就會遺失貴重物品」，他也隨即表示，只要支付一定的費用，他便能幫忙消災解厄，但琵姆決定婉拒對方，逕自進入寺廟參拜。然而，就在琵姆虔誠祈禱時，驚覺放在身側的iPhone手機不翼而飛。她立刻聯想到剛才占卜師的預言，懷疑對方就是小偷，隨即衝回攤位與之對質。

    面對指控，牧昂凱起初矢口否認，表示這就是「預言成真」，厚顏無恥地辯稱這場竊案正是印證了預言的神準，他甚至還煞有其事地向琵姆描述了「假想小偷」的外貌特徵，試圖轉移焦點來脫罪。但琵姆並未被對方的說辭唬住，反而當場大聲呼救，試圖引起路人圍觀。最終在熱心民眾的協助翻找下，她也在一個口罩包裝盒的底部發現了失蹤的手機。

    眼見證據確鑿，牧昂凱態度才轉趨卑微，並苦苦哀求琵姆不要提告，他聲稱自己是初犯，是因為缺錢才一時鬼迷心竅。然而，琵姆為了避免更多受害者被這種「自導自演」的詐騙陷阱誘騙上當，仍堅持報警處理。

