    用ChatGPT生成誓詞 !荷蘭證婚人「1原因」法院判婚姻無效

    2026/01/10 20:37 即時新聞／綜合報導
    荷蘭一對新人因其證婚人使用ChatGPT生成結婚誓詞，誓詞中未包含民法規定，被法院裁判婚姻無效。（路透社資料照）

    荷蘭一對新人因其證婚人使用ChatGPT生成結婚誓詞，誓詞中未包含民法規定，被法院裁判婚姻無效。（路透社資料照）

    在台灣想要結婚，除了上網購買或下載結婚書約，也可以自行設計，但內容須符合內政部公告的制式要件。日前在荷蘭有對新人，因證婚人借助人工智慧ChatGPT生成特色的誓詞，缺少荷蘭民法的規定要件，因此法院裁判婚姻無效。

    綜合媒體報導，事件發生在去年4月19日，荷蘭茲沃勒一對新人希望舉辦一場比較隨興的婚禮，請朋友當證婚人，他藉助ChatGPT生成具個人風格的誓詞，然而，該誓詞未明確包含對履行婚姻所附隨法律義務的承諾，法院因此在本月5日判決這場婚姻不具法律效力。

    根據法院在判決中引用的誓詞內容，證婚人詢問新人是否願意「在生活變得困難時，仍然彼此支持、互相調侃並擁抱對方」，誓詞中還使用了像「瘋狂的一對情侶」等，較為口語、非正式的言詞。

    儘管新人向法院主張，雙方在婚禮當日即有結婚的真實意思，且該日期對雙方具有重要紀念意義，請求承認原婚禮日為合法結婚日，但法院認為法定要件未完備，未予採納。

