狗狗也愛聽雷鬼？專家：這幾種音樂是牠們的「天然鎮靜劑」

研究顯示，古典樂、雷鬼樂與抒情搖滾等慢節奏或較少打擊樂元素的音樂曲風，能顯著降低狗狗的壓力。示意圖。（法新社）

當飼主出門上班，家中的愛犬是安穩入睡，還是焦慮地對著門口吠叫、苦等主人歸來？許多鏟屎官會播放自己喜歡的音樂來安撫寵物，但這些音樂真的有效嗎？據多項報導與研究，正確的音樂選擇，可能確實能顯著降低狗狗的壓力水準。

綜合外媒報導，《BBC》圖片編輯斯托爾（Serenity Strull）說，她領養的混血比特犬瑪格特（Margot）一直患有嚴重的分離焦慮，曾經嘗試過各種訓練與藥物都無濟於事。最終，她發現播放「慢節奏、無強烈打擊樂」的樂曲，竟能讓牠從原本的焦慮踱步轉為安穩入睡。

心理聲學專家里茲（Joshua Leeds）與獸醫神經學家瓦格納（Susan Wagner）的研究進一步證實，收容所的狗狗聽了以鋼琴為主的古典樂後，超過70％的焦慮症狀（如發抖、喘氣）獲得緩解，而一般家犬的改善比例更是高達80％。然而，並非所有古典樂都能奏效，關鍵在於「慢節奏（每分鐘50-60拍或更低）且組成簡單的樂曲」。研究指出，可能是因為古典樂和自然界聲音的波動比較類似，能夠刺激狗狗的副交感神經，進而有效降低犬隻體內的皮質醇（壓力荷爾蒙），使其感到放鬆。

令人驚訝的是，除了古典樂，蘇格蘭防止虐待動物協會（SSPCA）與格拉斯哥大學的研究也顯示，「雷鬼樂（Reggae）」與「抒情搖滾（Soft Rock）」對狗狗的正向影響也相當明顯。格拉斯哥大學教授埃文斯（Neil Evans）補充，雖然每隻狗狗的品味不盡相同，但這兩類音樂普遍能讓牠們感到放鬆，「播放音樂時，狗狗躺下享受的時間顯著增加，站立警戒的時間則大幅減少。」

雖然目前相關實驗多屬短期觀察，專家仍建議，每隻動物的聽覺特性與個性不同，飼主應多加觀察愛犬在不同旋律下的反應，來推斷牠們的獨特「偏好」，「就像人類一樣，狗狗也有自己的音樂品味。」下次出門、暫時離開愛犬前，不妨嘗試播放一段莫札特或雷鬼樂，觀察看看你的愛犬是否能從中獲得一絲平靜吧！

