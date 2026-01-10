歐洲冰封牠們最嗨！動物園北極熊寶寶初見雪瘋玩影片萌翻

2隻北極熊寶寶出生後第一次見到雪，在雪地裡玩耍的可愛模樣萌翻全網。（圖取自臉書專頁「Nyíregyházi Állatpark」）

暴風雪襲捲歐洲多國，數十萬家庭停電，交通大打結，學校、醫院都受影響，不過，對於北極熊來說，可別太興奮！匈牙利東北部1家動物園裡的北極熊寶寶熊生第一次見到雪，瘋狂在雪地裡翻滾嬉戲，影片萌翻全網。

匈牙利動物園在臉書專頁「Nyíregyházi Állatpark」分享這對北極熊寶寶玩雪初體驗，記錄小熊們頭一次踏入被雪覆蓋的圍欄的瞬間，牠們立刻開始翻滾嬉鬧，新鮮的雪地彷彿成了牠們的遊樂場。匈牙利記者Szabolcs Panyi在個人「X」分享同段影片，更有超過240萬人次觀看。

請繼續往下閱讀...

《Hungary Today》報導，北極熊寶寶們在皚皚白雪中嬉戲、翻滾、滑行，同樣玩得不亦樂乎的還有老虎，但其他動物如斑馬們可沒這麼適應大雪，由於被白雪覆蓋，牠們所在的圍欄比起野生動物園，現在更像是雪撬滑道。

❄️????‍❄️ Finally some positive news from Hungary. As record cold and snow hit Central Europe, polar bear cubs at Nyíregyháza Zoo are seeing real snow for the very first time in their lives. （Video by the zoo.） pic.twitter.com/Ize4Lw2Nrl — Szabolcs Panyi （@panyiszabolcs） January 7, 2026

