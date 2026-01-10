為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    蒐奇

    歐洲冰封牠們最嗨！動物園北極熊寶寶初見雪瘋玩影片萌翻

    2026/01/10 19:33 即時新聞／綜合報導
    2隻北極熊寶寶出生後第一次見到雪，在雪地裡玩耍的可愛模樣萌翻全網。（圖取自臉書專頁「Nyíregyházi Állatpark」）

    2隻北極熊寶寶出生後第一次見到雪，在雪地裡玩耍的可愛模樣萌翻全網。（圖取自臉書專頁「Nyíregyházi Állatpark」）

    暴風雪襲捲歐洲多國，數十萬家庭停電，交通大打結，學校、醫院都受影響，不過，對於北極熊來說，可別太興奮！匈牙利東北部1家動物園裡的北極熊寶寶熊生第一次見到雪，瘋狂在雪地裡翻滾嬉戲，影片萌翻全網。

    匈牙利動物園在臉書專頁「Nyíregyházi Állatpark」分享這對北極熊寶寶玩雪初體驗，記錄小熊們頭一次踏入被雪覆蓋的圍欄的瞬間，牠們立刻開始翻滾嬉鬧，新鮮的雪地彷彿成了牠們的遊樂場。匈牙利記者Szabolcs Panyi在個人「X」分享同段影片，更有超過240萬人次觀看。

    Hungary Today》報導，北極熊寶寶們在皚皚白雪中嬉戲、翻滾、滑行，同樣玩得不亦樂乎的還有老虎，但其他動物如斑馬們可沒這麼適應大雪，由於被白雪覆蓋，牠們所在的圍欄比起野生動物園，現在更像是雪撬滑道。

