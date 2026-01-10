自動切換語言 美33歲男不會西語一覺醒來卻能流暢和醫護對話

美國一名33歲男子術後能流利地說原本不懂的西班牙語。示意照。（路透）

美國一名33歲男子近日因手術後醒來，竟能流利使用西班牙語與醫護人員對話，離奇經歷在引發討論，令人訝異的是，他平時幾乎不會說西班牙語，卻在麻醉退去的短時間內「自動切換語言」，連自己都感到不可思議。

根據《ODDITY CENTRAL》報導，這名男子過去只在求學時期接觸過基礎西班牙語，日常生活幾乎不用，然而每當接受手術、從麻醉中甦醒時，卻會自然地以西班牙語交談，表達流暢，甚至能完整回答問題，但隨著意識慢慢恢復，語言能力又會回到英語。

男子表示，這種情況並非首次發生，過去幾次手術後也出現過類似狀況，只是持續時間不長，通常約半小時到一小時便恢復正常，因此未特別在意，直到這次被醫護人員與親友注意到才引起關注。

男子被診斷出患有外語症候群（FLS），這是一種極為罕見的疾病，其特徵是突然、不自主地使用非母語，同時伴隨母語的喪失或抑制。自1907年發現以來，確診病例僅有約100例，據美國國家醫學圖書館稱，該疾病可由多種因素引起，包括腦損傷和腫瘤、心理壓力和全身麻醉。

然而，世界上語言總數有超過7千種，為何是西班牙語？男子提到，他認為這可能是受到在西班牙裔人群中長大、不斷聽到這種語言有關。這起案例也再次顯示，人類大腦對語言的運作機制，仍存在許多未解之謎。

