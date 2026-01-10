西伯利亞冰原挖出「最後的女薩滿」 DNA揭驚人身世：父母是近親

考古學家在西伯利亞發現的18世紀女薩滿木乃伊，頭戴銅飾保存完好。DNA檢測揭露其驚人身世，證實她竟是父母近親繁殖的後代。（圖取自Patrice Gérard-CNRS）

西伯利亞永凍土解凍，揭開了一段塵封250年的神祕歷史。據科普網站《Live Science》報導，考古學家在雅庫特（Yakutia）地區發現一具保存良好的18世紀女薩滿木乃伊。最新的DNA分析不僅證實雅庫特人成功抵抗了俄羅斯的基因同化，更揭露這位女薩滿驚人的身世：她的父母是關係極近的直系親屬。

這具代號為「UsSergue1」的女木乃伊，死亡時年約30多歲，被葬在一個樹幹製成的棺材中。法國國家科學研究中心（CNRS）分子遺傳學家奧蘭多（Ludovic Orlando）指出，DNA檢測顯示她是所有出土雅庫特遺骸中「近親繁殖」程度最高的。

分析結果表明，她的父母是「二等親」（second-degree relatives），這意味著他們可能是半手足、叔姪、舅甥，甚至是祖孫關係。儘管身世涉及禁忌，但她出身於當地最強大的氏族，且被視為該族群傳統信仰的最後守護者之一。奧蘭多補充，其他出土的薩滿並未發現近親繁殖現象，因此這並非成為薩滿的必要條件，更可能是該家族為了鞏固血統的特殊案例。

身穿紅毛料長裙 陪葬品顯赫

這名女薩滿的埋葬方式極為考究，顯示其地位崇高。她身穿多層衣物，包括傳統的禦寒帽、皮革腿套，以及一件由進口毛毯製成的紅色毛料長裙。此外，考古學家還在附近發現了一個葬有3匹馬的坑，其中一匹馬的飾品設計與她的裙子相呼應，符合雅庫特人以馬獻祭的傳統。

抵抗俄羅斯同化 基因庫未受影響

這項研究分析了14世紀至19世紀間埋葬的100多具雅庫特人遺骸。結果發現，儘管俄羅斯帝國在此期間征服了西伯利亞並試圖推廣基督教，但雅庫特人的基因庫從16世紀至今保持驚人的穩定，並未像美洲原住民那樣因殖民而導致人口崩潰或與殖民者大量混血。

研究共同作者、巴黎聖安東尼研究中心研究員瓜里諾-維尼翁（Perle Guarino-Vignon）表示，這顯示雅庫特人並未透過人口替代被征服，這可能歸功於極地環境的險惡，阻礙了俄羅斯移民的大規模定居。這位女薩滿的發現，正是當地原住民在文化與血統上頑強抵抗外來勢力的最佳見證。

