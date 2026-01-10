聽到猩猩叫...你腦中「這區域」會亮起來

黑猩猩是最接近人類的生物，基因相似度高達98.8%。（法新社檔案照）

人類大腦或許比我們想像中更「原始」。據權威科普媒體《SciTechDaily》報導，瑞士日內瓦大學（UNIGE）的最新研究發現，當人類聽到黑猩猩（Chimpanzee）的叫聲時，大腦中的特定區域會產生強烈反應，這顯示人類在演化過程中，保留了識別靈長類親戚聲音的古老能力，這或許是解開人類語言起源之謎的關鍵拼圖。

聽到黑猩猩叫聲 人腦「聽覺區」亮了

這項發表於《eLife》期刊的研究，邀請了23名志願者聆聽人類、黑猩猩、倭黑猩猩（Bonobo）與獼猴（Macaque）的叫聲，並利用功能性磁振造影（fMRI）監測腦部活動。

結果令人驚訝：當受試者聽到黑猩猩的叫聲時，大腦聽覺皮層中的「上顳腦回」（superior temporal gyrus）會出現明顯的活躍反應。這個區域主要負責處理語言、音樂與情緒表達。相比之下，聽到倭黑猩猩或獼猴的叫聲時，該區域的反應則截然不同。

研究第一作者、日內瓦大學心理學與教育科學學院研究員切拉沃洛（Leonardo Ceravolo）指出，這項發現最有趣之處在於對比。雖然倭黑猩猩與人類的基因親緣關係和黑猩猩一樣近，但因為倭黑猩猩的叫聲頻率較高、更像鳥叫，人腦對其反應冷淡；反觀黑猩猩的叫聲在聲學特質上與人類更接近，因此觸發了大腦的識別機制。

這項研究證實，人類大腦中負責處理人聲的區域，並非憑空出現，而是保留了數百萬年前對靈長類叫聲的敏感度。切拉沃洛表示：「我們早就知道動物大腦對同類叫聲有反應，但現在我們證實，人類大腦也對非人類的叫聲敏感。」這支持了人類與類人猿在語言出現前，就已共享核心聲音處理能力的理論。

