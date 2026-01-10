為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    奇蹟中的奇蹟！瀕危山地大猩猩產下「極罕見雙胞胎」 母猩猩竟是二度連莊

    2026/01/10 12:25 編譯陳成良／綜合報導
    剛果維龍加國家公園傳出喜訊，瀕危的山地大猩猩瑪富科（Mafuko）再度產下極罕見的雙胞胎，母子均安的畫面令保育界振奮。（圖取自維龍加國家公園）

    剛果維龍加國家公園傳出喜訊，瀕危的山地大猩猩瑪富科（Mafuko）再度產下極罕見的雙胞胎，母子均安的畫面令保育界振奮。（圖取自維龍加國家公園）

    剛果民主共和國的維龍加國家公園（Virunga National Park）在2026年開春迎來生態奇蹟！園方宣布，一隻瀕危的山地大猩猩（Mountain Gorilla）在1月3日順利產下一對雄性雙胞胎。這在野生大猩猩中是極其罕見的現象，更令人驚訝的是，這已是這隻名為瑪富科（Mafuko）的母猩猩「第二次」生下雙胞胎。

    機率極低 母猩猩二度產雙胞胎

    據科普媒體《IFLScience》報導，雙胞胎在靈長類動物中相當少見，大猩猩的機率甚至遠低於人類的3％。瑪富科此次生產，讓她所屬的巴格尼（Bageni）家族成員增至59隻，穩居園區最大猩猩家族寶座。

    瑪富科的身世充滿波折。她的母親在2007年慘遭武裝份子殺害，她與姊妹倖存下來。雖然曾在2016年生過一對雙胞胎，但不幸在出生一週後夭折。如今她再次挑戰撫育雙胞胎，園方保育員不敢大意，已展開密集監測與保護行動，確保這兩隻珍貴的小生命能度過關鍵的前幾週。

    全球僅存數百隻 雙胞胎成族群希望

    山地大猩猩被國際自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危物種，野生數量僅剩數百隻。維龍加國家公園發聲明表示，這對雙胞胎的誕生是巴格尼家族的重要大事，也象徵復育工作的重大勝利。該公園佔地超過7800平方公里，擁有火山、冰川與雨林等多樣地貌，是包括山地大猩猩在內眾多珍稀物種的最後堡壘。

