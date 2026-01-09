為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    削蘋果皮大賽二連霸！ 日本女學童喊話挑戰15公尺

    2026/01/09 19:13 即時新聞／綜合報導
    愛知縣「削蘋果皮大賽」，今年冠軍的蘋果皮長達13.85公尺。（圖擷取自@livedoornews社群平台「X」）

    日本愛知縣豐橋市每年都會舉辦「削蘋果皮大賽」，今年由小學五年級的江崎桃桃香以二連霸之姿奪得冠軍，甚至打破自己的紀錄，比去年長了2.75公尺，同時喊話希望明年以15公尺長的蘋果皮奪冠。

    名古屋新聞》報導，「削蘋果皮大賽」為豐橋市富士見小學的傳統活動，從1984年創校以來不曾中斷，目的是讓學生學會如何正確使用刀具，及培養他們的專注力。今年約有250位學生參加比賽，看誰能夠在40分鐘內削出最長的蘋果皮。

    比賽時學生們各個專注於手上的刀及蘋果，有些學生為了安全著想還戴手套，有些則看起來像是老手，小心翼翼削出來的蘋果皮細如髮絲。當時間到學生們停刀後，老師會拿著捲尺測量蘋果皮長。

    五年級的江崎桃桃香以13.85公尺奪冠，長度比第2名多302公分，她說在家削蘋果時，經常削到一半蘋果皮就斷了，這讓她很焦慮，因此很開心能夠打破自己去年的紀錄，並展望明年能夠削出15公尺長的蘋果皮。

