正妹實況主聚網友慘遭下藥！醒來衣衫完整 遊戲一身神裝不見了

中國女實況主「小小辣條」因外型清秀，聲音甜美，在遊戲圈被視為「高顏值技術流」女主播。（取自微博）

中國女實況主「小小辣條」因外型清秀，聲音甜美，在遊戲圈被視為「高顏值技術流」女主播，而近日一起離奇事件，更讓她的知名度大增。今年初，住在四川的「小小辣條」來到重慶，與網戀中的男友奔現（線下見面），慘遭對方下藥。沒想到，醒來後她衣衫完整，沒有遭到侵害，但是遊戲中的「六套神裝」卻不翼而飛，不少網友將此稱為「重慶千里送神裝」事件。

據了解，「小小辣條」2020年就開始在抖音發佈影片，直到2024年靠著遊戲《三角洲行動》與《絕地求生》轉型為遊戲實況主播。其中，她以在《三角洲行動》努力蒐集到「六套」神裝（指全套「六級裝備」）而聞名遊戲圈。

綜合中媒報導，「小小辣條」在遊戲中結識了聲音悅耳，遊戲技術高超的重慶男網友「威龍」，兩人天天甜蜜地膩在一塊玩遊戲。「威龍」隨後即提出線下見面的邀請，「小小辣條」意亂情迷，竟從四川千里迢迢搭車前往重慶。

雙方見面一開始開開心心，他們一起吃飯、喝奶茶，然後就前往網咖一起打遊戲，沒想到，「小小辣條」竟在吃喝時疑似遭「威龍」下藥，在網咖感到極度疲倦，當即返回旅館，隨後就陷入昏迷。次日醒來時，她先驚恐檢查自身狀況，發現衣著完整，身體未遭侵犯，不過當她登入遊戲後，赫然發現「六套」神裝以及所有遊戲幣、珍稀虛擬寶物通通不翼而飛。而根據網友推算，這些物品價值大概是5000至1萬元人民幣（約新台幣2萬2000至4萬5000元），除了錢之外，更是花費數百小時才能蒐集到的血汗付出。

事發後，IP等所有證據都顯示下手的人就是「威龍」，「小小辣條」立刻傳訊質問對方，沒想到「威龍」卻理直氣壯地回：「你倉庫沒六套我叫妳過來？」隨後就把她封鎖。

這起事件曝光後，引發社群熱議，不少網友笑稱「重慶千里送神裝」、「女人只會影響我撤離的速度」、「威龍坐懷不亂」、「線上奔現，線下舔包」。

事件後續

雖然裝備沒有了，不過此事也讓「小小辣條」曝光度提高，她近日直播時人氣大幅上升，許多網友都在聊天室狂刷「保衛六套」、「重慶奶茶」，調侃她魅力不如遊戲中的裝備；而她則是藉此機會提醒廣大女玩家，線下見面務必注意人身與財產安全。

由於涉及「疑似被下藥」與「虛擬財產損失」，目前重慶警方已經介入調查，警方首先關注人身安全隱患，著重調查奶茶是否被投放不明藥物。儘管沒有發生性行為，但「威龍」仍可能有「故意傷害」或「尋釁滋事」罪嫌。

「小小辣條」傳訊質問對方，沒想到「威龍」卻理直氣壯地回：「你倉庫沒六套我叫妳過來？」隨後就把她封鎖。（取自微博）

