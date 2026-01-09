為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 蒐奇

    上脆徵「小被被」 成功幫「抹布習近平」找到接班被

    2026/01/09 17:38 即時新聞／綜合報導
    脆友在脆上徵（左）小被被的接班被被，笑稱它已經成為「抹布習近平」。（@liariellj授權，本報合成）

    許多人第一個朋友是「小被被」，經過歲月的洗禮，「小被被」可能也被洗成「一塊布」，生活中又已經不能沒有它，於是日前有位網友試了傳說「很神的脆」，成功讓她在一天內找到「小被被」接班被，當她曬出戲稱為抹布習近平「小被被」的照片後，眾網友不敢置信，因為原小被被根本與接班被「判若兩被」，不說還真的認不出來。

    網友在社群平台「Threads」上發文協尋小被被接班被，想找2000-2003年在彰化順安醫院出生的朋友，當時都有附贈一條小熊維尼小被被，由於她的「小被被」已經被吸到瓦解不成熊形，上網買不到、醫院也停產，重金5000元跪求有人可以割愛小熊維尼「小被被」，1天多的時間讓她成功找到可以帶入棺材的「小被被」，決定以後什麼事都來問脆。

    當她曬出現任「小被被」與即將繼任的「小被被」，網友全部嘆為觀止，驚呼「怎麼從圖1推理到圖2的」、「你不說我還以為左邊那個是你從法老王身上搶過來的布」、「二世好新，一世感覺是考古文物」、「你是說你睡覺搭的貝貝，原本長右邊那樣？」、「你怎麼把好好一隻熊弄成多比身上那一件的」、「你是怎麼從右變左的」、「左邊習近平已經面目全非，竟然有天可以看到他本人」。

