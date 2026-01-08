阿公火化用幾度？ 日本6歲孩童「地獄級提問 」難倒千萬網友

一名日本媽媽分享，她日前在家用烤箱加熱食物，6歲的孩子突然在一旁詢問她「曾祖父火化時使用幾度？」，讓她當場嚇傻。（圖擷取自@hGGvJf2U2mZ6Cn6 社群平台「X」）

孩子們的童言無忌，不時會說出讓大人聽了冷汗直流的內容。近期一名日本媽媽分享，她日前在家用烤箱加熱食物，6歲的孩子突然在一旁詢問她，先前曾祖父火化時「使用幾度？」，讓她當場嚇傻，更不知道該如何回應，貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友也被「地獄級問題」難倒，最後意外釣出殯葬業者熱心解惑。

社群平台「X」（前Twitter）名為「パナ子 鬼ババアからの脱却」的日本網友，3日下午將炸雞塊拿去烤箱加熱，期間6歲的孩子先是盯著烤箱看，接著突然用清澈的雙眼詢問她︰「過世的曾祖父在火化時，是使用幾度呢？」，如此不合時宜的問題，讓她頓時不知所措，雖然知道孩子只是單純好奇，並非故意為之，但她仍不確定該如何回答。

該文吸引超過1100多萬人次瀏覽，網友們對此哭笑不得，還留下各種地獄梗，

「人生中最成熟的一天」、「還好他不是問幾分熟」、「這孩子未來能成為燒烤高手」、「溫度太低，曾祖父會因為梅納反應變很香」、「理論上來說，阿公有一瞬間是烤的恰到好處的狀態」、「上次看到有人問火化的時候，能不能塗上香料再進去」、「所以亡者從冰櫃裡請出來入殮再送火化，能不能簡單說是退冰後再加熱」。

還有人指出，孩子有求知慾且願意提問其實是好事，同時大人如何陪孩子解開疑惑，也是人生一大難題。另有不少網友同樣好奇，火化時究竟會使用多高溫？日本著名殯葬業Youtuber佐藤信顕（ㄒㄧㄢˇ）轉發該文，並以從業多年經驗進行專業解釋，他首先指出火化通常會使用800至1300度，還透露這樣比較不會產生戴奧辛等有害物質。

佐藤信顕還提到，之所以設定溫度範圍，是因為要防止火化期間出現燃燒不完全等情況發生，同時還要注意遺骨的保存狀況，確保往生爐能維持適合的溫度火化遺體。佐藤信顕也強調，即便將往生爐火力調到更高的溫度，人骨其實也無法完全火化，骨灰仍會出現部分遺骨，尤其是生前骨骼較強壯的人，更容易留下較大塊的遺骨。

