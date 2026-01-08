為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    鳥版葉問打擂台！2隻家八哥從高屏舊鐵橋上打到橋下 場邊還有裁判觀戰

    2026/01/08 16:00 記者葉永騫／屏東報導
    家八哥打鬥激烈，裁判在旁觀看。（記者葉永騫攝）

    外來種家八哥鳥在台灣越來愈多，由於個性兇猛，同類之間也會競爭打鬥，高屏舊鐵橋也群聚了不少家八哥，其中一對家八哥互看不順眼，雙方就開始打了起來，還請來了另一隻鳥當起裁判，雙方互踢、壓制，不斷的叫囂，現場鳴叫聲不斷，擔任裁判的鳥還在旁邊喊叫，好像在讀秒，猶如鳥版的葉問打擂台，讓看到這場擂台賽的人都覺得有趣。

    家八哥特徵明顯，棕色的身體、黑色的頭部，眼後有一片裸露的黃色斑塊，喙和腿呈鮮黃色，外側初級羽毛有一個白色斑塊，翅膀下襯羽也是白色的，鳴叫聲相當多樣化、不但會尖叫、唧唧喳喳、口哨等聲音，同類也會吵架及打鬥。

    這次爭鬥的這對家八哥雙方打的相當激烈，一隻將另一隻完全壓制在地上，就如同打擂台一樣將對手壓在地上打，雙方還互相尖聲大叫，從高屏舊鐵橋上打到橋下，還有一隻家八哥則是在旁邊走來走去，觀察雙方的爭鬥，偶爾還會叫幾聲，好像在算壓制的秒數，打鬥時間長達數分鐘之久，直到分出勝負，打鬥過程完全不管現場有人在觀看，讓人覺得有趣。

    兩隻家八哥扭打在一起，一隻壓制另一隻在地上，旁邊另一隻好像裁判在觀看。（記者葉永騫攝）

    一隻家八哥被完全壓制，倒在地上，只能鳴叫投降。（記者葉永騫攝）

