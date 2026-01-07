學心理以後能幹嘛？被嘲「沒錢途」網友：其實有潛力

原PO女兒想就讀心理相關學系，但多數人卻都不贊同，認為沒有前途，示意圖。（資料照）

在AI人工智慧席捲全球的今日，什麼樣的職業才能不被取代？一名高一生想報考心理系，卻被長輩質疑「沒錢途」。然而，許多網友卻認為，在壓力倍增的現代社會，心理學這項「解讀人心」的技能，更可能是未來的熱門職業。

原PO在臉書社團「家有高中生」表示，其高一女兒以後想就讀心理相關學系，但當女兒詢問同儕或其他長輩意見時，他們卻認為，「啊？！怎麼會想念心理？以後要幹嘛？！」、「念心理，以後沒出路耶？錢很少耶！」，大家不贊同的聲音也讓原PO女兒開始懷疑她的方向是否為正確的選擇，而苦惱的原PO也進而決定發文，求問大家的想法。

貼文一出也引發許多網友提供原PO意見，表示應支持女兒的想法，「怎麼我覺得未來心理相關會是熱門職業啊，AI導向的壓力時代，人類心理會是首重。」、「心理的溫度是AI給不了」、「人生的際遇很難說，心理學某種程度上來講是學人心人性，只要有『人際關係間的交流』的工作性質都可以運用的到，沒有狹隘地只能認定往心理諮商工作走，懂人心人性做什麼工作都會很得心應手」。

也有網友給出可以選擇其他科系的建議，「如果喜歡跟人互動，大學可以選擇助人專業社會工作學系，大學畢業考社工師證照，同步甄試心理諮商所，研究所畢業可以考心理諮商師證照，雙證照以後很吃香。目前醫療、教育、社福、司法……各個領域都需要社工心理專業，是十大AI無法取代的專業。」

但有部分網友提出現實層面的考量提醒原PO，心理師不但要先花心力考取相關證照，在就業後也會遇到很多挑戰，「特別說明一下，要考心理諮商師，必須是碩士唸心理諮商相關的研究所。若孩子要以心理諮商為職業，一定要唸到研究所喔，這部分也要讓孩子知道。可以去了解一下心理諮商師的報考資格。」、「心理師的心理素質要很強！其實不簡單，大部分都是接受負能量，要自己排空〜我同事當上心理師後開工作室接案和當講師，什麼話題都要能聊要能接住來諮商的人，還要回饋滿滿的情緒價值。孩子接受到不認同就動搖，往心理面走可能崎嶇一些〜」。

